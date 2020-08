Pretensão dos EUA de repor sanções da ONU ao Irão rejeitada

O presidente do Conselho de Segurança na Organização das Nações Unidas (ONU) rejeitou hoje a pretensão do Governo dos EUA de a ONU restaurar as sanções ao Irão, um movimento que suscitou uma reação irada da embaixadora norte-americana.

Kelly Craft acusou os opositores da intenção dos EUA de apoiarem o “terrorismo”.

O embaixador indonésio na ONU, Dian Triansyah Djani, cujo país ocupa a presidência rotativa do Conselho, fez o anúncio em resposta a pedidos da China e Federação Russa para divulgar os resultados da auscultação aos 15 membros do órgão.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, insistiu ao fim de quinta-feira que os EUA têm o direito legal de repor as sanções da ONU, apesar de terem saído do acordo nuclear, de 2015, alcançado entre o Irão e seis potências internacionais, apoiado pelo Conselho de Segurança.

Todos os membros do Conselho, menos a República Dominicana, informaram o presidente do Conselho que a ação do Governo dos EUA era ilegal, porque os norte-americanos saíram do acordo em 2018.

Djani disse aos membros do Conselho, no final de uma reunião virtual sobre o Médio Oriente, realizada hoje: “Depois de ter contactado os membros (do Conselho) e recebido cartas de muitos Estados, está claro para mim que há apenas um membro que tem uma posição sobre as questões, ao passo que [há] um número significativo de membros com perspetivas diferentes”.

De posse desta informação, Djani afirmou: “Na minha opinião, não há consenso no Conselho. Portanto, o presidente não está em posição de avançar com mais ações”.

Isto significa que o mais poderoso órgão da ONU, pelo menos durante a presidência indonésia, não vai considerar a pretensão dos EUA.

O Níger vai assumir a presidência do Conselho em setembro, e o seu embaixador nas Nações Unidas já considerou ilegal a pretensão dos EUA.