“Bro stay home”: a mensagem dos alunos do IDS

Com muito humor e criatividade, Gelson Neto construiu a letra e a música de raiz, assim como toda a coreografia e encenação de “Bro stay home”, uma música com direito a videoclipe totalmente elaborados pelos alunos do Instituto para o Desenvolvimento Social (IDS), em que apelam aos colegas e a todos os portugueses a não saírem à rua, com otimismo e muito humor.

Para o vídeo, o aluno da Escola Profissional contou com a participação dos seus colegas Joana Correia e André Carrajola, além de outros alunos de cursos tão variados como Animação Sociocultural, Artes do Espetáculo-Interpretação, Técnico de Serviços Jurídicos e Técnico de Gestão Desportiva, que estão empenhados em pôr todos a respeitar o isolamento como medida de prevenção e contenção da pandemia do novo covid-19.

“Apesar de não estarem a ir à escola, os estudantes continuaram a ter aulas, em sistema de e-learning. Os alunos adaptaram-se a esta nova realidade e têm estado a partilhar as suas experiências de estudo em casa nas redes sociais do IDS, com a hashtag #EstudoEmCasa”, explicam os organizadoes da iniciativa.

“O balanço é muito positivo e os alunos corresponderam ao desafio de realizar trabalhos sem o apoio presencial dos professores, tanto assim é que respeitaram as datas de envio de tudo o que foi solicitado”, junta o IDS, uma escola profissional com 226 alunos, que responde aos interesses dos alunos e às necessidades do tecido empresarial e que procura ajustar a sua formação quer nas áreas do conhecimento quer nas aptidões e atitudes de cada indivíduo.