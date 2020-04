Rock in Rio Lisboa adiado para 2021

Numa publicação partilhada no Facebook, a organização do festival anuncia o adiamento da edição deste ano, que estava marcada para junho.

O Rock in Rio Lisboa junta-se à lista de festivais portugueses que já anunciaram alterações de data devido à Covid-19. Na publicação feita na rede social, a organização do evento indica que o festival regressará em 2021, nas datas de 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.

O Rock in Rio Lisboa realiza-se habitualmente de dois em dois anos. O adiamento da edição deste ano representa uma novidade na presença do Rock in Rio em Portugal: edições em anos seguidos no Parque da Bela Vista.”Em junho de 2021 e de 2022, vamos poder festejar, sem sequer deixar espaço para a saudade! Até lá, vamos continuar a sorRiR!”, comunica o festival ao público.

Através de comunicado, Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival, indica que “das várias opções avaliadas, todas implicariam retomar as montagens da Cidade do Rock num momento que acreditamos ainda não ser favorável (maio), pelo que tomámos a decisão de alterar as datas da 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.”

“Os bilhetes já adquiridos manter-se-ão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até confirmação do cartaz”, detalha a organização. A edição de 2020 contava com nomes como Foo Fighters, Post Malone, The Black Eyed Peas ou Duran Duran no cartaz. A cantora Camila Cabello, outro dos nomes confirmados para a edição de Lisboa, já tinha entretanto retirado a participação do evento no final de março, justificando a decisão com a pandemia de covid-19.

Ao longo dos últimos dias, já foram reagendados alguns festivais em Portugal devido à pandemia: o NOS Primavera Sound, no Porto, foi adiado para setembro; o Festival Músicas do Mundo, em Sines, e o Boom Festival, em Idanha-a-Nova, anunciaram também que não realizariam as edições este ano, revelando novas datas para 2021.