Obras na 2.ª Circular começam segunda-feira com trabalhos durante a noite

As obras de repavimentação da 2.ª Circular, em Lisboa, vão começar na segunda-feira, com os trabalhos a decorrer durante a noite nos dias úteis e, pontualmente, aos fins de semana, com condicionamento das vias, anunciou o município.

De acordo com uma nota da Câmara Municipal de Lisboa, as obras de “repavimentação, substituição e melhoria da sinalização rodoviária na 2.ª Circular” têm um prazo de execução previsto de 10 meses.

Os trabalhos irão decorrer nos dias úteis entre as 21:00 e as 06:00 e, pontualmente, aos fins de semana, “com condicionamento das vias e acessos de forma faseada”, que serão assinalados e comunicados no decorrer da obra.

A intervenção irá começar, numa primeira fase, no sentido Aeroporto-Benfica, e, na segunda fase, em sentido inverso.

Segundo a Câmara de Lisboa, a requalificação da 2.ª Circular representa um investimento municipal de cerca de 4,3 milhões de euros e “vai melhorar a segurança e as condições de circulação”.