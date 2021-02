2021, a altura certa para criar o seu negócio "premium"

O segmento do imobiliário de luxo, não obstante ser um nicho de mercado, tem mostrado, embora com um otimismo moderado, ser uma alavanca do setor imobiliário em Portugal.

Portugal mostra ser neste domínio, um caso de sucesso a nível mundial, havendo estudos que apontam para um crescimento dos preços em 2021 na ordem dos 5% em Lisboa, à semelhança do que acontece com grandes cidades, como é o caso de Londres.

As características únicas de Portugal, nomeadamente no que diz respeito à suas condições climatéricas, segurança, custo e qualidade de vida colocam o nosso país na primeira linha de relançamento no tão ansiado pós-covid 19.

O imobiliário mantém-se assim como um investimento atrativo e de refúgio para quem pretende investir, seja enquanto empreendedor ou como cliente. A verdade é que é um setor sempre em movimento em que todos os dias chegam novos produtos e serviços neste segmento de mercado, com maior amplitude, com diferentes layouts, com mais espaço interior e exterior, também fora dos centros urbanos, no campo, ou mesmo na praia.

E quando olhamos para este setor como sinónimo de um negócio próprio, está subentendido que ingressar no segmento do luxo, significa, por si só, status. Desfrutar do luxo, significa obter personalização, desde a viatura de alta performance e exclusividade, a voar com privacidade, estes são alguns dos exemplos do que significa desfrutar do luxo.

Neste sentido, trabalhar no segmento do imobiliário de luxo requer antes de mais, ambição por parte do profissional em apreço, capacidade de proceder à alta costura do imobiliário, seja pela detalhada análise do produto imobiliário que está a oferecer, seja pela análise ao potencial comprador.

Em primeiro lugar, saber quem pode ser o próximo proprietário daquele imóvel, delineando estratégias de marketing com as metodologias certas, criando a atratividade do produto. Atingir o máximo exponencial, sem o "fazer de mais" (overdoing), de forma a entregar o produto de forma sofisticada, mas simples.

Apesar dos números que o país tem neste momento, não só no que respeita à covid-19, mas também em termos económicos, uma vez que um novo confinamento representa um agravar da situação económica do país, sabemos que o mercado imobiliário, apesar de ter sofrido um abalo em 2020, continuou a movimentar milhões de euros, principalmente o segmento de luxo que é aquele que regra geral menos sofre com uma situação financeira menos favorável do país e no qual se insere a DS Private.

Além disso, a vacina para a covid-19 permite olhar para o mercado do segmento de luxo com otimismo, prevendo-se que no espaço de alguns meses a atratividade internacional para o produto Portugal, regresse com redobrado ímpeto, além do consumo e apetite por este segmento, também por parte do mercado interno cujo valor médio de compra já se situa nos 1,7 milhões de euros.

Considero assim, que este pode ser o momento de lançamento para todos os empreendedores que se identificam com este segmento no qual existe um retorno de investimento garantido, uma vez que mesmo em alturas de crise, o imobiliário de luxo é visto como um ativo de segurança.

Diretor Coordenador Nacional e Internacional da DS Private