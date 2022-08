 As organizações são (cada vez mais) o espelho das suas equipas

Os colaboradores são uma peça fundamental para o sucesso das organizações, e por mais que os processos se automatizem, o fator humano não deixará, em tempo algum, de ser imprescindível para levar uma empresa ou marca ao sucesso. Tendo isto em consideração, torna-se fundamental garantir uma estratégia de gestão de talento coesa e capaz de manter a satisfação e realização de cada um dos colaboradores. Para isso, é preciso mais do que escutar. É essencial ouvi-los. Estas estratégias devem passar, não só por alimentar o desenvolvimento profissional, mas também, e principalmente, por fomentar o desenvolvimento pessoal, pelo reforço da formação em soft skills. No caso do setor imobiliário, que continua a atrair novo talento e que se depara com desafios constantes, esta preocupação torna-se primordial no sentido em que falamos de empresas que têm na sua constituição várias equipas, cujo sucesso depende do seu bom funcionamento.

A realização e a satisfação pessoal são indissociáveis da produtividade, pois é da motivação que dependem os melhores resultados. Estou seguro de que só os profissionais com um mindset de evolução permanente, mas que tenham a oportunidade explorar a totalidade das suas competências - incluindo as mais técnicas, mas também as soft skills, como por exemplo a capacidade de trabalho em equipa, a resiliência, capacidade de comunicação, colaboração, inteligência emocional -, conseguirão estar motivados e, por isso, serem mais produtivos na sua função.

No caso do consultor imobiliário, este deve ser capaz de impulsionar o desenvolvimento de todos os membros da sua equipa por igual, motivando-os e assegurando um acompanhamento contínuo. É costume dizer-se que "as equipas são o espelho dos líderes", o que significa que também quem gere tem um papel basilar neste processo. Assim, se as empresas aplicarem um esforço acrescido na formação, e em particular no acompanhamento dos líderes, a motivação das suas equipas virá por acréscimo.

O mercado imobiliário nacional continua dinâmico, mas desafiante, por isso uma das mais importantes preocupações prende-se com a necessidade de investir na aquisição de novas competências que deem resposta às constantes transformações do mercado. Foi a pensar nisso que desenvolvemos o programa especializado Zome Experience and Co-Innovation, que visa ajudar os consultores a evoluírem nas suas carreiras, e se assim desejarem, a desenvolverem as suas equipas imobiliárias, ou seja, a sua própria empresa, através de formações e sessões de coaching para a estruturação das mesmas.

Olhando para o futuro, podemos afirmar que independentemente do setor, o desenvolvimento pessoal de cada um dos colaboradores, será crucial para levar as equipas a bom porto e elevar o potencial de todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para o sucesso do negócio.

João Morgado, Chief Operations Officer (COO) da Zome