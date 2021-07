 Autoconsumo: a transição para um futuro sustentável deve ser acessível para todos

Hoje temos de cuidar do futuro de amanhã. Por isso, as organizações europeias incentivam e estipulam prazos para Planos de Sustentabilidade e redução das emissões de carbono, os governos implementam políticas para incentivar a mudança dos seus cidadãos a avançar para formas mais sustentáveis de consumo.

Os cidadãos estão cada vez mais preocupados com as alterações climáticas e procuram, tanto para as empresas como para os governos, trazer-lhes opções para serem uma parte ativa da transição energética. Um inquérito realizado pela ei energia independente diz-nos que nove em cada dez portugueses dizem estar preocupados com o impacto ambiental das suas casas e que 95% deles gostariam de saber de onde vem a energia que consomem nas suas casas.

Cada vez mais utilizadores estão a decidir procurar alternativas às energias tradicionais e uma das mais conhecidas e em crescimento entre os utilizadores privados e as pequenas e médias empresas é a instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo. Embora esta forma de consumo de energia tenha crescido ano após ano e tenha registado em 2020 uma potência instalada superior a 1 GW, representando 7,1% do total da potência instalada de origem renovável, ainda se encontra a um ritmo fraco em comparação com a sua capacidade. Segundo o Orçamento de Estado para 2021, Portugal deverá terminar este ano com um total de 1,5 gigawatts de energia solar.

A instalação de painéis solares para autoconsumo é apresentada como uma solução tanto para indivíduos como para PME que queiram otimizar o seu consumo de energia. O acesso mais fácil à tecnologia solar, nos últimos anos, juntamente com o maior número de subsídios disponíveis e as vantagens fiscais oferecidas por muitas autarquias locais são algumas das razões que podem incentivar mais famílias e mais empresas, a apostar no autoconsumo assim como o desejo de saberem quanto irão pagar em cada fatura, independentemente das circunstâncias do mercado da eletricidade.

Apenas dois em cada dez portugueses estão satisfeitos com o valor da sua conta de eletricidade, um número que nos diz a importância de lhes dar opções e de capacitar as pessoas para serem donas da sua própria energia, para serem parte ativa das suas decisões de consumo. O autoconsumo permite isto.

Não só é uma alternativa ecológica, como também cada instalação é única e garante a energia mais otimizada tendo em conta as características de cada local e instalação. A tecnologia é essencial neste processo e através dela podemos tanto a localização ideal dos painéis de acordo com a superfície disponível e as horas de sol em cada telhado, como o número de painéis para cobrir de forma ótima a procura de eletricidade, garantindo assim a maior rentabilidade.

A tecnologia de vanguarda e pioneira atualmente à disposição dos utilizadores pela ei energia independente, é um exemplo. Com recurso a Inteligência Artificial (IA), a Big Data e a algoritmos, permite fornecer uma oferta personalizada tendo em conta as características de cada utilizador, para que possam definir a melhor instalação, maximizando a poupança, a energia produzida e, no final, a sua sustentabilidade.

No fundo, o mundo está a mudar, as prioridades das pessoas estão a mudar. Existe uma crescente consciência climática e é por isso que é mais importante do que nunca apresentar alternativas como o autoconsumo de uma forma que se adapte às suas necessidades, responda aos seus grandes desafios e os ajude no seu caminho para um estilo de vida mais sustentável e responsável.

Ignacio Madrid, CEO da ei energia independente