 Bolsonarismo ilumina Lula na Europa

Torna-se tarefa árdua encontrar nas últimas décadas um líder político tão desastrado para o seu país e representativo de tão grande retrocesso civilizacional como é Bolsonaro no Brasil. Chega isso para que sirva como marioneta do enfraquecimento dos líderes populistas de extrema-direita na esfera global?

Observando a imprensa francesa, alemã, internacional na sua generalidade, e o contraste de luz na visita europeia de Lula da Silva, é possível concluir que sim.

Fora do Brasil, a tragédia Bolosnarista faz esquecer o pior dos tempos da corrupção no Petismo e engrandece todo e qualquer índice de ontem em comparação a hoje. Do económico até ao ambiental e no qual até a insuspeita The Economist chega a descrever o país do Cristo Redentor como o herói transformado em vilão.

Dificilmente, existirá hoje algum investidor credível que veja com bons olhos a aposta neste Brasil. E Portugal, no meio disto tudo?

A verdade é que a nossa política externa conseguiu evitar sempre a boçalidade Bolsonarista e desde 2019 que não servimos como absolvedor do atual regime brasileiro junto da União Europeia. Fizemos bem, como se vê pelo sucesso diplomático que foi a viagem de Lula ao continente europeu.

A Europa olha para o ex-presidente brasileiro como um herói que a pode livrar do vilão atual. Faz bem e até isso Bolsonaro conseguiu. É obra.

Gonçalo Ribeiro Telles, consultor de Comunicação e Analista Político