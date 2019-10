Brexit e Web Summit na agenda

Daqui até à Web Summit, que decorre em Lisboa de 4 a 7 de novembro, será possível acompanhar tudo o que de importante vai acontecer nos vários palcos.

Até à data de hoje, Londres e Bruxelas tinham firmado um acordo para o brexit. E para hoje está agendada uma reunião extraordinária no Parlamento britânico sobre o tema. Escrevo até à data porque a velocidade desconcertante a que se tem movido o brexit poderá desatualizar estas linhas assim que forem impressas na gráfica. Ainda assim, arrisco escrevê-las dada a importância do tema e os reflexos que o brexit (mesmo com acordo) poderá ter para as empresas portuguesas exportadoras.

Daqui para a frente nada será igual e será necessário um processo de adaptação para o qual muitas pequenas e médias empresas (PME) dizem não estar preparadas. O apoio das instituições públicas, como AICEP e Iapmei, será determinante para minorar custos de contexto e efeitos de contágio.

Esta semana e a seguinte ficam ainda marcadas pela constituição do novo elenco governativo. Há cinco novos ministros: Alexandra Leitão, na Modernização do Estado e Administração Pública; Ana Mendes Godinho, no Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Ana Abrunhosa, na Coesão Territorial; Maria do Céu Albuquerque, na Agricultura; e Ricardo Serrão Santos, no Mar. A tomada de posse está agendada para quarta-feira.

O tempo voa e já falta pouco para mais uma edição da Web Summit. Pelo terceiro ano consecutivo, o Dinheiro Vivo é media partner oficial do evento que dá palco aos empreendedores e à inovação nacional e internacional. Um marco na agenda para todos os fazedores, que acompanhamos diariamente no Dinheiro Vivo. São eles que, tantas vezes, nos inspiram a inovar no jornal em papel e no site, fazendo que sair da zona de conforto seja uma motivação em vez de uma dificuldade.

