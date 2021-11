20 anos de atraso

Nos últimos 20 anos ocorreu uma verdadeira estagnação económica em Portugal, que contraria a tendência histórica de aumento continuado e persistente da riqueza criada, até acima da média europeia no pós 1986. Ao contrário do discurso conformista, auto-elogioso, que entende a estagnação económica como inevitável e mesmo inexorável, trata-se de um fenómeno que tem responsáveis e que carece de explicação.

Se foi assim nos últimos 20 anos, para onde vamos, para onde caminha o país? É este o caminho que desejamos? Como se sai do marasmo do ciclo atual? A explicação para a estagnação do país que, com as condições, os recursos, o potencial endógeno e a pertença à União Europeia (UE) se apresenta hoje relativamente mais pobre no contexto europeu, e que, contra o que sustenta a teoria económica, mantém pior desempenho económico, passa, em primeiro lugar, por identificar as causas de modo a encontrar as soluções que libertem os constrangimentos geradores da estagnação.

Portugal tem uma língua, uma cultura, uma identidade, recursos naturais, factores geográficos e ambientais favoráveis para ser competitivo no turismo, em diversos produtos agrícolas e industriais. Tem, em suma, condições privilegiadas para o desenvolvimento e para a prosperidade das suas populações. Mas porque não é assim?

Se não são as condições, os recursos ou o potencial endógeno que explicam a estagnação, como acabar com o ciclo vicioso? Porque emigram os jovens, até para países que, há uma dúzia de anos, eram tidos como mais pobres?

Há, desde logo, que mudar a gestão, a política, os seus principais protagonistas dos últimos 20 anos, a organização centralista do Estado e o quadro legislativo. É o Estado e a sua governação, caracterizada por um centralismo atípico na UE, o principal causador da atrofia que impede a prosperidade e a sua distribuição por toda a população.

O centralismo é um problema de instituições e é também um problema cultural. Assim se entende, por exemplo, a diferença de percurso entre as colónias portuguesas e britânicas. Nas primeiras, densas populações facilmente controláveis e exploráveis originaram a implementação de instituições extrativas. Nas segundas, pelo contrário, populações indígenas dispersas impossibilitaram igual controlo e exploração, e foram utilizados incentivos económicos para atrair colonos; o pluralismo económico e político ganhou raízes, a indústria floresceu e a prosperidade também. As diferenças entre os absolutismos inglês e português refletiram-se também no decurso do tempo. Na época dos descobrimentos, o comércio marítimo ficou sob controlo Estatal em Portugal e em mãos privadas em Inglaterra. As riquezas do Novo Mundo solidificaram a monarquia em Portugal e o pluralismo político em Inglaterra. Ora foi o pluralismo que lançou as sementes para um expressivo crescimento económico com a revolução industrial.

A prosperidade e desenvolvimento depende pois da capacidade dos governantes tornarem as instituições inclusivas e pluralistas, descentralizando o poder, e permitindo que toda a população tenha as mesmas oportunidades. Só assim se permite que o potencial criativo seja libertado, se constrói uma economia com vantagens competitivas, se cria mais riqueza para as empresas, para os seus trabalhadores e para o Estado, e se gera um círculo virtuoso que permite o progresso e a partilha de bem-estar por todos.

Mas não tem sido assim. Tomemos os últimos seis anos como exemplo. Depois de uma saída limpa de um processo de ajustamento difícil, face aos constrangimentos então criados pelo partido incumbente, o Partido Socialista, o país apresenta-se hoje relativamente mais pobre. É assim porque possui a sexta taxa de IRC mais elevada da OCDE e a maior da UE, que atrofia o empresário médio e a competitividade do país, mas que depois, a complexidade do código de IRC e os benefícios fiscais subjacentes, permitem que alguns usem estratagemas para evitar o pagamento do imposto devido. Um exemplo claro desta artimanha foi o recente negócio da venda de barragens pela EDP à Engie, montado "à sobra" de uma suposta reestruturação e com a conivência do governo. Acresce que carga fiscal sobre o emprego continua a impedir a dignidade nos salários, empurrando-se a culpa exclusivamente para os empregadores. Como se não bastasse, as taxas dos restantes impostos batem todos os recordes.

Paralelamente, o quadro institucional centralista não favorece o correcto funcionamento dos mercados e a burocracia é a regra. Além disso, o sistema judicial é uma lástima, pelo formalismo processual e pela duração dos processos judiciais. O nepotismo e o sentimento de impunidade foram-se normalizando, e cresce igualmente a percepção de que a corrupção regista níveis cada vez mais elevados. Se a coesão social pouco interessa, a coesão territorial não interessa mesmo nada, pelo que o interior esquecido é cada vez mais desvirtuado e despojado do que lhe pertence, centralizando todos os recursos. A TAP e o Novo Banco ilustram bem a extração existente da riqueza.

Os recursos humanos, a inteligência, o conhecimento, o trabalho, a capacidade de iniciativa da população são o mais importante recurso para o desenvolvimento económico. Apesar do investimento em educação, a qualidade da formação não é homogénea no todo nacional e a qualificação geral dos recursos humanos permanece baixa e desajustada face aos nossos parceiros da UE. Este facto impõe um padrão de especialização da estrutura produtiva que limita os ganhos de produtividade. Esta limitação faz com que a economia não seja capaz de compensar o investimento dos indivíduos na educação e, muitos dos melhores, nomeadamente os jovens mais promissores, emigram para países onde encontram melhores empregos e maior riqueza, contribuindo para a regressão da população, que vai ficando envelhecida. Se esta emigração é uma consequência do contexto atual, contribui, ao mesmo tempo, para a sua causa, porque os fenómenos sociais são interdependentes.

Não admira que, apesar do acesso ao conhecimento tecnológico e do investimento em educação, o nível de empreendedorismo seja manifestamente baixo porque não é compensador ser-se empreendedor. Assim, a ocorrência de externalidades positivas do conhecimento não é estimulada pela capacidade de identificar, criar e explorar oportunidades de negócio. Na verdade, nem todos os portugueses têm as mesmas oportunidades porque, se não se combatem os monopólios em geral, não se combatem a nível corporativo. Não há uma clara aposta na livre iniciativa e no combate a regulamentações que condicionam a atividade económica, desmotivando investidores e inovadores. Sem investimento, sem inovação e sem capital humano a competitividade depende do emprego de mão-de-obra barata e já é muito bom ter emprego gerador de pobres.

O centralismo também impõe dificuldades de adaptação ao contexto decorrente da entrada na União Económica e Monetária, agravadas pelas dificuldades criadas pela dependência do exterior em matéria de energia, pelo alargamento da UE com a entrada de diversos países pertencentes ao ex-Bloco de Leste, e pela maior penetração no mercado europeu de países low-cost, na sequência da conclusão do Uruguay Round e da adesão da China à Organização Mundial de Comércio, que, só por si, determinaram uma perda de competitividade dos bens e serviços portugueses.

A conjugação da redução do nível de poupança da nação, com a tradicional perda de competitividade comercial e a já citada dependência energética penaliza periodicamente as contas externas, em particular do saldo da balança corrente.

Em todo este processo, o Estado centralista e extrativo é pois o agente económico com mais responsabilidade. Incapaz de se reformar - ou não o desejando ser -, tem tido efeitos destrutivos sobre a economia que se prolongam no tempo e que se manifestam na qualidade dos bens públicos, no nível riqueza criada e na sua repartição pela população. Trata-se de um ciclo vicioso que auto-alimenta o caminho para o insucesso. Gerador dos bloqueios, o Estado impede o desenvolvimento, apesar de possuir os meios para, eliminando-os, proporcionar as condições para reverter a estagnação.

O que se exige não gera mais despesa pública. Trata-se, apenas, de levantar as amarras e os bloqueios que o Estado mantém sobre a riqueza e a correta afetação dos recursos, que impedem que a riqueza cresça e esteja ao serviço de todos. Trata-se, de reformar o Estado para que se promova o crescimento e a prosperidade económica; desde logo, exige-se uma reforma fiscal que elimine os constrangimentos centralistas e crie as condições legais que favoreçam a prosperidade social e territorial. Essas reformas deverão reduzir as injustiças na partilha dos recursos, tornando a país mais atrativo, promovendo a investigação e a inovação, apoiando a inclusão social e territorial, e aumentando a disponibilidade e qualidade dos serviços públicos.