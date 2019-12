2019: resiliência das empresas não impediu o abrandamento

É tempo de balanço do ano que está a chegar ao seu termo.

As diversas estimativas de crescimento para o cômputo do ano divergem pouco: a economia terá avançado a um ritmo de 1,9% ou 2,0%. Pouco importa a diferença. É indesmentível que, depois de 3,5% em 2017 e 2,4% em 2018, o crescimento económico em Portugal em 2019 enfraqueceu.

É certo que, ao longo do ano, o abrandamento foi mais suave do que o observado em 2018. A resiliência das empresas portuguesas permitiu manter quase inalterada, ao longo dos últimos trimestres, uma curta vantagem de 0,5 ou 0,6 pontos percentuais relativamente ao crescimento médio da União Europeia.

O governo vê nesta evolução o sinal de que Portugal está a resistir à desaceleração que se observa em quase toda a Europa, falando mesmo no “bom momento da economia portuguesa”.

Não me revejo nesta atitude de complacência. O atual ritmo de crescimento não deixa de ser medíocre, mesmo face ao que muitos países europeus continuam a alcançar e, como tenho afirmado, a referência para avaliar o desempenho da economia deve ser a medida das nossas ambições, não a dos nossos temores.

A desaceleração da atividade económica decorreu, tal como em 2018, da queda do contributo das exportações, líquidas do seu conteúdo importado, para o crescimento do PIB. O contributo da procura interna (também em termos líquidos de importações) manteve-se estável, em torno de 1,6 pontos percentuais. A principal diferença relativamente ao ano passado foi a ligeira desaceleração do consumo privado, compensada por um maior dinamismo do investimento, sobretudo no início do ano.

No entanto, este comportamento do investimento (que surpreendeu, pela positiva) refletiu-se sobretudo no aumento das importações, com a produção nacional a responder de forma fraca a este impulso (pelo menos no curto prazo).

O facto de termos regressado, em 2019, a um défice na balança comercial, depois de seis anos de excedentes, é, a este respeito, um sinal de alerta que não pode ser menosprezado.

Outro sinal de alerta vem da evolução do mercado do trabalho: embora a criação líquida de emprego ainda seja compatível com a diminuição do desemprego, o dinamismo tem vindo a enfraquecer gradualmente desde o início de 2018.

Mais preocupante, ainda, é a redução do emprego na generalidade dos setores abertos à concorrência internacional, a queda persistente da produção industrial e o regresso ao aumento dos processos de insolvência em grandes setores exportadores.

Tenho vindo, neste espaço, a chamar a atenção para todos estes indicadores, que aconselhariam uma política económica mais orientada para a produtividade e a competitividade.

Se há algo que, neste ano, me pode trazer alguma confiança no futuro, foi unicamente a capacidade que as empresas mostraram de navegar contra a corrente.