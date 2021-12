É normal que por esta altura haja um boom de análises previsionais e estudos prospetivos sobre o ano que se segue. No âmbito específico do marketing são vários os documentos publicados, designadamente por reputadas empresas de consultoria. Sem pretender fazer aqui uma súmula das grandes tendências para 2022 - até porque o risco de falhar seria enorme - creio que há três importantes desafios que se vão colocar aos marketeers e que merecem ser realçados.

Em termos de contexto, o próximo ano será ainda pautado pela crise sanitária, com todas as implicações daí decorrentes em termos de comportamento do consumidor: limitação da mobilidade (com, por exemplo, o impacto negativo no turismo e nos grandes eventos que bem conhecemos), manutenção do teletrabalho (total ou parcial) e mais vida online (seja para trabalhar, estudar, socializar, comprar ou divertir).

Em paralelo, irão permanecer as dificuldades ao nível das cadeias de abastecimento. Já nem vale a pena falar na falta de contentores ou no barco que ficou encalhado no canal do Suez. O problema é mais vasto, de natureza geopolítica, sendo certamente mais um sintoma da luta pela supremacia mundial, onde os EUA assumem o papel de incumbente e a China de challenger.

Em terceiro lugar, a digitalização continuará a reforçar a sua presença, tanto do lado dos consumidores como das empresas. Nada voltará a ser como dantes até porque, com ou sem covid, era nesse sentido que o mundo já caminhava.

É dentro deste quadro global que merecem destaque três grandes desafios que as marcas terão de enfrentar: autenticidade, hibridização e simplicidade.

Apesar das manifestações públicas que se vão registando contra as medidas sanitárias adotadas pelos governos - manifestações essas que agregam desde os negacionistas radicais até aos liberais mais convictos - a verdade é que grande parte da população mundial está e continuará a estar assustada. Aquilo que os consumidores procuram é segurança e alguma previsibilidade, pelo que irão dar valor às marcas que lhes inspirem mais confiança.

Em segundo lugar, surge o desafio da hibridização. Faz cada vez menos sentido falar na dicotomia entre experiência digital e experiência física. Aquilo a que os consumidores vão dar preferência é a marcas que lhes ofereçam uma melhor integração das duas pois as customer journeys serão cada vez mais híbridas. Trata-se de um desafio enorme pois, dentro das organizações, ainda prevalecem dois mindsets bem distintos: o que privilegia o "bom e velho" relacionamento pessoal e o que encara o digital apenas na sua vertente tecnológica.

Por último, a simplicidade. Como já tive oportunidade de neste mesmo espaço realçar, os consumidores vão dar uma importância acrescida às marcas que lhes simplifiquem a vida. O mundo crescentemente volátil, incerto, complexo e ambíguo criado pela pandemia a par do reforço da consciência social e ambiental tornam aquele posicionamento particularmente valorizado.

2022 será o terceiro ano desta guerra contra um inimigo invisível chamado SARS-CoV-2. Com as novas estirpes e variantes que vão surgindo, o Dia D parece ainda não ter chegado, apesar da descompressão temporária proporcionada pela primeira vaga de vacinação. Deixemos os peritos em saúde e os responsáveis políticos fazer o seu trabalho. Às empresas cabe mudarem o seu posicionamento estratégico e não apenas reagirem aos desafios que vão surgindo. Porque nada voltará a ser como dantes.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School