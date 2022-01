2022, agora é que é?

Ano novo, vida nova... ou talvez não. A economia precisa de respirar ar puro, sem recurso a ventilador neste arranque de ano. Mas o 2022 ainda não pode descartar uma série de variáveis que vão determinar as nossas vidas, os nossos empregos, o rumo das organizações e do país.

Para começar, e porque é incontornável iniciar por aqui mesmo quando já estamos todos cansados deste assunto: a propagação da covid-19, na variante ómicron, continuará ao rubro e o ano arranca com um pico da quinta vaga da pandemia e um semi-confinamento dos portugueses. Só este quadro da saúde já é suficientemente preocupante e desacelerador da atividade económica, em geral.

Depois a subida da inflação, que já é uma realidade concreta, a juntar ao preço pornográfico das matérias-primas e a uma tendência para juros altos, fazem logo acender outro semáforo laranja no outlook dos gestores e das famílias, que vão, inevitavelmente, perder poder de compra. E ainda não sabemos quanta inflação vamos importar nem até quando vamos continuar a beneficiar do chamado "dinheiro barato". Alguns economistas alertam que essa era está prestes a chegar ao fim.

Nas outras variáveis a ter em conta, não podemos esquecer as eleições legislativas, numa equação política cada vez mais variável e fragmentada, nem esquecer que qualquer governo que venha a tomar posse não terá grande margem de manobra para fazer cambalhotas em torno do défice, pois terá sempre de rondar os 3% do PIB (produto interno bruto).

E o consumo? Bom, talvez daqui venha a boa notícia. Os portugueses já se habituaram a consumir, e alguns até a viajar e a fazer férias em hotéis, incorporando nas suas decisões e nos seus comportamentos muitas das sucessivas restrições e medidas sanitárias. E como o povo "faz das tripas coração", acredito que terá força, energia e coragem para, uma vez mais, dar a volta à crise e a mais um ano.

2022, desta vez é que é? Sim, se não baixarmos os braços e se acreditarmos que há mais marés do que marinheiros. Força e Bom Ano!