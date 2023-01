Paz, Saúde e Amor! Todos os anos poucas pessoas haverá que desdenhem estes votos para o novo ano, por esta ou por outra ordem. Mas o que fazemos para que sejam uma realidade? Ou, pelo menos, para que nos possamos aproximar o mais possível da sua realização já que paz é coisa que nunca existiu no mundo, a saúde apresenta variáveis que nos escapam e o amor, que muitos não hesitam em afirmar que é o que nos salva, assume significados diferentes para cada um?

Sempre que formulamos desejos genéricos e que escapam ao nosso controlo, a que muitas vezes acrescentamos o "vamos ter esperança", é como se nos libertássemos da responsabilidade de fazer alguma coisa para que se concretizem, iniciando assim o ano com um comportamento de auto boicote que nos trará a certeza de que temos razões para não acreditar num mundo melhor. E como o ser humano gosta de ter razão!

Depois de quase três anos de pandemia, dois confinamentos e prestes a chegarmos a um ano de guerra às portas da Europa, torna-se difícil equilibrar aqueles três desejos. A paz de cada um e para muitas pessoas transformou-se em intranquilidade e sobressalto, a saúde falhou para muitos e houve perdas de pessoas próximas e queridas e o amor vacilou, como facilmente se compreende.

Quais são os efeitos de tudo isto no quotidiano das organizações? Estas têm desejos que são objectivos muito concretos e mensuráveis, mesmo quando não visam o lucro, mas são feitas de pessoas com desejos, ambições e motivações muito diferentes dos da organização e entre elas próprias. Da dissonância entre os objectivos da organização e o que as pessoas querem, nasce com frequência um desempenho deficiente ou insuficiente.

É aqui que entram os líderes, que também são pessoas, com direito à sua intranquilidade e sobressaltos, à sua falta de saúde e à ausência de amor. Só que à liderança é exigido que afaste o nevoeiro, que desbrave o caminho, que dê suporte quando a equipa precisa e que, permitindo que cada um se desenvolva, prepare novos líderes. Ora, para tamanho empreendimento quem está ao leme vai ter de saber onde encontrar a sua paz, de cuidar da sua saúde e de conhecer o significado que atribui ao amor. Tudo isto para evitar a irascibilidade que provoca guerra, traz "maus fígados" e não atrai o amor. Evitemos as polarizações, não será preciso ser bonzinho ou boazinha. Basta aplicar ​​​​​​​algum do seu tempo a pensar e a fazer perguntas. Uma delas pode ser - o que significa um bom desempenho?

Um excelente 2023!

Dalila Pinto de Almeida, Consultora em Pesquisa e Desenvolvimento de Talento na www.dpaconsultoria.pt