2023: Missão Reter Talento

No mercado de trabalho, qualquer empresa ambiciosa deve ter sempre os olhos postos em dois fatores centrais: a procura constante de novos talentos, ou de talentos experientes sensíveis a mudanças, e na retenção dos seus melhores quadros. 2023 enceta vários desafios e diria que, para este ano, o balanço será de 30/70 para o lado da retenção.

A exemplo do que aconteceu no ano do início da pandemia de Covid-19, em 2020, algumas empresas mostraram uma postura cautelosa, demonstrando toda a sua ambição e crescimento assim que os primeiros sinais positivos apareceram. Foi algo essencial para sobreviverem e até manterem ou aumentarem o seu ritmo de crescimento. Agora que foi decretado o fim da pandemia pela OMS, todos ansiamos o fim da guerra da Ucrânia, e, com isso, o regresso da inflação e taxas de juro para valores anteriores, o fim da crise energética e da instabilidade financeira.

Ao longo deste período, foi mais importante do que nunca garantir um trabalho de excelência, algo que deve continuar a ser o objetivo central. É nos tempos de bonança que se preparam as tempestades e também é nos tempos desafiantes que se preparam os dias de mais sol. Este é o ano de dar ainda mais atenção às nossas equipas, continuar a dar-lhes todas as condições para que sejam cada vez melhores, seguros de que o futuro continuará a existir, cabendo a cada um de nós torná-lo divertido e frutífero.

Não sendo um ano em que se esperem grandes vagas de contratações, é um ano tão importante como qualquer outro, já que permite consolidar processos, profissionais e equipas, permitindo um foco ainda maior nos nossos clientes. Reter talento será uma das linhas principais, mas também a atração de novos recursos, pelo que acredito que será também fulcral reforçar a aposta de investimento nas academias, para dar palco aos jovens talentos que tanto têm contribuído para o ecossistema empresarial em Portugal.

Jorge Conceição, Executive Board Member Merkle DACH | Quality-Shore Leadership (Czech Republic, Portugal & Serbia)