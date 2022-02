22 anos a educar contra o Bloco

Tive o meu primeiro filho a 30 de abril do ano 2000. Um ano antes de ser mãe, o Bloco de Esquerda elegeu os seus primeiros deputados à Assembleia da República. Lembram-se da campanha dos carneiros pintados nos muros de todo o país a simbolizar a carneirada da classe política? O discurso que rasgava "sem medo" contra a classe política instalada, os mesmos de sempre, as verdades que precisavam de ser ditas, os preconceitos que tinham de ser destruídos, os jovens libertados, o Louçã de calças de ganga a descer a Avenida da Liberdade a deitar chamas pelos olhos e a ditar palavras de ordem moralistas do novo discurso fraturante de esquerda, a nova revolução cultural? Eram eles contra nós. Uma nova luta de classes que deixava de ser de trabalhadores contra o capital opressor para passar a ser cultural, social, de costumes, educação, linguagem e social. Foram os primeiro populistas que conhecemos, os rapazes e raparigas do BE.

Eduquei seis filhos com estes senhores e senhoras sentados e a crescerem em número, voz e importância no Parlamento, a enraizarem-se na sociedade portuguesa com mestria tipo mercúrio, a expandirem-se nas universidades, redações, comunidades escolhidas a dedo. A dominarem a linguagem, a definirem conceitos, a determinarem normas e costumes, a traçarem as já famosas linhas vermelhas e a construírem as narrativas.

O que é democracia? Perguntem a Ana Drago. E liberdade? Francisco Louçã responde. Defina direitos humanos? Chamem ali uma das manas Mortágua que elas explicam. Racismo, educação, direitos das mulheres, pobreza, o BE tomou conta do jogo, fazia as regra e só brincava quando sabia que podia ganhar. A moral e os costumes eram os deles ou de ninguém.

Eduquei seis filhos, assim, neste ambiente. Com o cerco a apertar, ano após ano. A ditadura das palavras, a invasão do Estado em casa das famílias, a ditadura dos costumes, a imposição da moral da doutrina deles. Mãe se calhar não é mãe, menino é menino ou menina, pai que castiga o filho é agressor, educação é instrução dada pela escola, exigência é maus tratos. Estado laico é Estado ateu, racismo é ausência de discriminação positiva, os fins justificam a violência.

A liberdade em Portugal é condicionada pelo BE desde 1999, conforme lembrou Miguel Granja neste excelente artigo. E a nossa, como educadores, foi paulatinamente reduzida, condicionada.

Pois a melhor coisa que aconteceu a 30 de janeiro foi a redução do BE a quatro deputados. Quanto menos deputados deles, maior a nossa liberdade. A menos normas morais teremos de obedecer sem corrermos o risco de sermos apedrejados, processados ou perseguidos. Mais livres seremos para educar os nossos filhos, para discutirmos os limites de todos os conceitos, de todos os princípios e de todas as teorias. Debater sem preconceitos.

Mas, meus amigos, a ditadura moral do Bloco de Esquerda combate-se com liberdade e em liberdade, não com imposições morais venham elas de onde vierem, sejam benzidas ou não, tenham que natureza tiverem. Crescer num país onde, nas universidades e nas escolas, se pode discutir a existência de Deus aos gritos, o aborto, a globalização, sem se ser insultado e a diferença de opinião não ser motivo de divisão social é crescer numa sociedade livre. O Bloco esteve 22 anos a destruir esta sociedade. E eu 22 anos a educar crianças contra eles.

Jurista