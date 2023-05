4 tendências digitais que vão dominar em 2023

O ritmo da evolução digital continua a acelerar sem mostrar sinais de abrandamento, apesar dos desafios sociais, económicos e geopolíticos que têm abalado o mundo. Só no ano passado, empresas e organizações públicas de todo o mundo investiram mais de 1,27 biliões de dólares em serviços de TI, segundo a consultora Gartner.

Embora permaneça a incerteza quanto ao rumo das maiores economias mundiais - além da guerra e da inflação, junta-se agora alguma turbulência no sistema financeiro - continuamos a assistir ao surgimento de novas tecnologias (pelo menos para o utilizador comum), que vão marcar a próxima fase da transformação digital: inteligência artificial, a simbiose entre canais físicos e digitais (Phygital), o metaverso (onde empresas portuguesas já estão a dar os primeiros passos), e os algoritmos melhorados pela computação quântica.

Em Portugal, os analistas da IDC estimam que o investimento em serviços de TI atinja os 5,4 mil milhões de euros este ano. Neste contexto, considera-se a existência de 4 macro tendências que continuam a impulsionar a transformação digital no nosso país. As mesmas apesar serem linhas individuais podem ser abordadas em conjunto potenciando vantagens sinérgicas.

A primeira diz respeito à utilização da Análise de Dados e Inteligência Artificial (IA). Embora só tenha chegado recentemente aos utilizadores comuns, a verdade é que muitas empresas usam há vários anos sistemas de inteligência artificial para analisar enormes quantidades de dados em muito pouco tempo, proporcionando uma melhor compreensão da situação atual e estimativas mais precisas. A incorporação das funcionalidades do ChatGPT nos serviços da Microsoft ou o lançamento do Bard pela Google, para dar dois exemplos, vão aumentar exponencialmente a facilidade de acesso a esta tecnologia e o desenvolvimento de novas aplicações.

A segunda tendência é a Automação (RPA) & Low Code. A automação dos processos empresariais - com recurso a tecnologias robóticas - visa otimizar operações repetitivas, reduzir erros e melhorar a eficiência operacional. Isto permite que as empresas se concentrem em atividades mais relevantes e core do seu negócio e reduzam custos. O mesmo se passa com as plataformas low-code, que podem reduzir para metade o tempo de desenvolvimento de soluções convencionais na nuvem e também os custos de manutenção sobre as soluções desenvolvidas. Ambas as tecnologias permitem que profissionais com pouca experiência de programação possam criar soluções e aplicações em áreas como o marketing, vendas, operações e estratégia.

Uma outra prioridade de investimento será o Cloud Computing, que permite às empresas aceder com segurança aos seus serviços e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer altura. As soluções "Cloud Data" serão indissociáveis desta revolução digital. O Relatório Minsait Ascendant Digital Maturity 2022 aponta que cerca de metade das empresas portuguesas considera a migração para a Cloud fundamental para uma maior agilidade e para a adoção de novas funcionalidades.

Por fim, a emergência sanitária dos últimos anos acelerou a adoção do trabalho híbrido, impulsionando o aparecimento do que chamamos de Local de Trabalho Digital, uma tendência que já vinha a ser desenhada com a globalização do mercado de trabalho. Segundo o World Economic Forum, os trabalhos totalmente remotos, são impulsionadores críticos de mudança, estando a transformar os modelos de negócio convencionais. Esta abordagem tem benefícios tanto para os trabalhadores como para a empresa, mas requer uma preparação adequada com tecnologias, ferramentas e ecossistemas digitais.

As empresas e instituições que tirem o máximo partido destas tecnologias estarão mais bem preparadas para enfrentar o atual ambiente económico, aumentando as possibilidades de crescimento e de sustentabilidade futura do negócio.

Vasco Mendes de Almeida, diretor de Digital Business Technologies (DBT)