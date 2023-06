5 formas para melhorar a cultura organizacional em equipas remotas 

Criar uma boa cultura empresarial sem partilha do mesmo espaço físico e sem interações cara a cara é um dos maiores desafios com que me tenho deparado nos últimos anos. Ao mesmo tempo que o trabalho remoto nos permitiu ter pessoas de vários sítios do país - e até de fora dele -, aumentou a dificuldade de integrar novos trabalhadores e de proporcionar um ambiente de proximidade e de entreajuda.

Apesar de difícil - e é essencial que as empresas tenham consciência de que é muito exigente -, continua a ser possível desenvolver políticas para promover uma boa cultura organizacional em empresas remotas, tais como:

1. Organização e processos - trabalhar numa empresa remota que funciona bem significa que existem processos definidos e documentados. É essencial que cada trabalhador saiba o escopo das suas funções, como desempenhá-las corretamente e a importância da comunicação com a restante equipa. Para o saber, e poder implementar, é essencial que todas estas diretrizes estejam documentadas, através de procedimentos operacionais padrão, por exemplo, e que possam ser consultadas pelos trabalhadores a qualquer altura.

2. Promover interações diárias faladas - em funções ou fases de projetos cujo trabalho é individual, é fácil o trabalhador ficar alguns dias sem uma interação falada com a restante equipa. Para manter uma boa cultura empresarial é importante ter em atenção estas situações e criar mecanismos de combate ao isolamento destes trabalhadores. No nosso caso, temos pequenas reuniões diárias de três minutos com cada membro da equipa e o responsável pela gestão de projetos, em que falamos do que foi feito no dia anterior, o que está planeado para o dia e dúvidas ou dificuldades que tenham surgido ao trabalhador. É uma interação muito rápida, mas que permite um contacto direto todos os dias, contribuindo para a melhoria das relações entre trabalhadores.

3. Criar momentos de "coffee break" planeados em calendário - o desenvolvimento de uma boa cultura empresarial em equipas remotas é também mais exigente porque não beneficia da espontaneidade das relações que o presencial oferece. Por isso, a criação de momentos de partilha como coffee breaks online, cujo objetivo é falar de tudo, menos de trabalho, são uma ótima forma de aproximar as equipas. Ao criar este tipo de iniciativas é necessário termos em conta dois aspetos:

- É importante que estejam marcados em calendário, porque, caso não estejam, com a agitação do dia de trabalho facilmente não acontecem.

- Para além disso, criar dinâmicas quebra-gelo - uma pergunta para equipa responder ou cada trabalhador ficar responsável por trazer um tema ou hobbie para conversar, por exemplo - podem ajudar a tornar estes eventos mais fluidos e a diminuir o desconforto inicial, especialmente entre pessoas que nunca estiveram juntas pessoalmente.

4. Manter a proximidade e uma linha de comunicação aberta - o exemplo deve ser sempre dado pelas lideranças. A distância física já é uma barreira suficiente entre trabalhadores e liderança, por isso, a proximidade deve ser cultivada e promovida pelos cargos de chefia. De entre várias formas de o fazer, destaco o deixar mensagens no grupo geral da empresa a perguntar como estão todos, participar nos coffee breaks e em todas as atividades de promoção da cultura empresarial e ter um real interesse por cada um dos trabalhadores da equipa, incentivando-os a fazer partilhas não relacionadas com o trabalho para desenvolver a proximidade e a pertença. Com o esbatimento das fronteiras entre trabalho e vida pessoal, temos que esbater também as fronteiras hierárquicas que erradamente têm representado um distanciamento impessoal que em nada beneficia empresas e trabalhadores.

5. Preocupação com a saúde integral dos trabalhadores - a nossa experiência dos últimos anos mostra-nos um aumento da produtividade e uma tendência para o aumento da jornada de trabalho em equipas remotas. A não separação de espaço de trabalho e espaço pessoal reúne as condições perfeitas para a criação de hábitos de trabalho não saudáveis. Apesar de o aumento da quantidade de horas trabalhadas poder parecer um benefício para a empresa, não é sustentável e, a médio prazo, resulta em equipas exaustas, em burnout e em trocas de emprego. Assim, deverá existir um apoio aos trabalhadores para também eles se conseguirem adaptar ao trabalho remoto, tendo uma experiência saudável e que seja benéfica para a sua vida pessoal. A criação de horários de entrada e saída rigorosos, a criação de um calendário com períodos de foco e períodos para marcação de reuniões e os programas para promoção da saúde mental são algumas das opções a ter em conta.

Há ainda uma outra medida relevante na promoção da uma melhor cultura empresarial: a redução do horário de trabalho semanal, como caminho para a semana de quatro dias. Este é um teste que nós também estamos a fazer, a propósito do programa-piloto desenvolvido pelo IEFP, após uma já bem-sucedida experiência no ano passado.

Vânia Lima, diretora-geral da Onya Health