5 passos para as PME criarem um orçamento adequado para o próximo ano

Durante os tempos desafiadores da covid-19, é difícil prever encomendas e custos. Isso aplica-se especialmente às PME que operam internacionalmente e, portanto, estão expostas às flutuações cambiais e aos movimentos do mercado. Portanto, o orçamento é extremamente importante.

O outono costuma ser a altura em que a maioria das empresas cria o seu orçamento para o ano seguinte. As despesas, vendas e custos fixos devem ser definidos ou previstos. O planeamento do orçamento deve ser o mais preciso possível desde o início do processo, para que não haja consequências inesperadas no final do ano. As empresas jovens, em particular, têm dificuldade em estimar custos e receitas futuras. Com os efeitos da pandemia covid, tornou-se difícil para todas as empresas, independentemente do tamanho ou do histórico, planear e fazer previsões de vendas. O planeamento antecipado e a cobertura são especialmente importantes para empresas que atuam internacionalmente e, portanto, estão particularmente expostas ao risco cambial.

5 passos para ajudar as PME a tomar as medidas certas para o próximo ano financeiro:

Passo 1: Estime os seus custos ou vendas em moedas estrangeiras

Por mais difícil que possa parecer, cada empresa deve estimar os seus custos fixos e variáveis para o próximo ano. A maioria das empresas pode prever as suas receitas com base na experiência passada ou nos pedidos existentes.

No entanto, startups ou empresas jovens também devem ser capazes de, pelo menos, estimar os seus custos, incluindo rendas, seguros, salários e custos de produção. Deve ser dada atenção especial aos custos ou receitas em moeda estrangeira.

Passo 2: Assegure a estabilidade do seu plano - defina a estratégia

Assim que tenha um plano aproximado para o próximo ano, a empresa deve considerar a importância da gestão de divisas. As receitas ou despesas regulares em moedas estrangeiras estão obviamente expostas a flutuações nas taxas de câmbio. Se os custos em moeda estrangeira devem ser previstos até o final do ano, a empresa precisa minimizar a volatilidade. Isso significa que a taxa de câmbio deve ser fixada de modo a evitar consequências negativas inesperadas no final do ano.

Outra opção seria proteger o lucro operacional. As taxas de câmbio flutuantes podem arruinar rapidamente as margens de lucro pretendidas. Nesse caso, a empresa pode ter como objetivo definir as vendas previstas em moeda estrangeira e fixar a margem com base nisso.

Passo 3: Assegure as taxas orçamentadas

O orçamento está definido bem como os objetivos para a gestão de moedas. Agora é uma questão de definir as taxas orçamentadas para as várias moedas com base na taxa de câmbio atual. Um intervalo de cerca de 5% pode ser bastante útil ao fazer isso, ou seja, em vez de fixar a taxa de câmbio do dólar americano para o euro nos atuais 84 cêntimos, uma taxa de 89 cêntimos poderia ser orçamentada. Desta forma, a taxa orçamentada mínima é definida e qualquer movimento negativo da taxa de câmbio pode ser pelo menos parcialmente compensado.

Passo 4: Defina a estratégia de proteção cambial

Com os objetivos e o orçamento definidos, as próximas perguntas são: Que evolução da moeda pode esperar? Qual é a perspetiva do setor?

Passo 5: Ajuste a sua estratégia de forma flexível

É hora da implementação. A empresa pode concentrar-se no seu negócio e ser capaz de ajustar a estratégia de forma flexível.

Country Manager da Ebury para Portugal