5G: a transformação do setor de logística

No seguimento da tendência tecnológica que se tem verificado nas últimas décadas, acelerada pela pandemia da covid-19, as empresas de logística têm adotado uma mentalidade voltada para a aplicação de dados na sua tomada de decisões. Tanto para prever desempenhos futuros, como para otimizar e tornar mais eficientes os processos do seu negócio, as novas funcionalidades requerem a recolha e análise de uma elevada quantidade de informações, algumas até em tempo real.

Recentemente, o desenvolvimento da tecnologia 5G trouxe consigo um olhar renovado sobre as possibilidades que as novas tecnologias trarão à sociedade e à forma como agimos na mesma. Uma abundância de dispositivos ligados a velocidades nunca antes vistas, em que tudo acontece, muitas vezes, em milissegundos tornou-se uma realidade mais próxima do que aquilo que pensávamos possível. De futuro, esta rede mais inteligente, rápida e fiável, acredito, revolucionará o nosso setor.

Por um lado, veremos uma aposta na digitalização na área da logística a novos níveis. Com a tecnologia 5G, a preocupação com os limites de espaço para o número crescente de dispositivos que existem será em breve coisa do passado, uma vez que esta suporta uma quantidade incomparável de aparelhos, a trabalharem a velocidades muito superiores. Com processos mais rápidos, tempos de espera menores e maiores áreas de cobertura, o próprio processamento de dados e tomada de decisões tornam-se também eles mais ágeis e fáceis de realizar.

Por outro lado, assistiremos a uma minimização dos riscos da cadeia de abastecimento. Com a nova tecnologia, torna-se mais fácil seguir a localização exata das encomendas ou de outro tipo de produtos. Mas, mais que isso, alcançar o mesmo nível de visibilidade para as mercadorias em trânsito internacional, algo com que os fornecedores têm dificuldade, passa a ser possível. Os novos dispositivos de rastreio inteligentes monitorizam em tempo real o local e o estado das encomendas ao longo de todo o processo, eliminando os riscos associados ao transporte e garantindo uma maior segurança dos bens.

Com a tecnologia 5G vemos também nascer a possibilidade de haver camiões autónomos para a realização do transporte dos produtos. Um trabalho intensivo, que implica frequentemente que os colaboradores permaneçam muitas horas na estrada, causando fadiga e desgaste a longo prazo, torna-se deste modo algo descomplicado e eficaz. Além disso, a auto-condução tem o potencial de tornar as rodovias mais seguras e as movimentações mais fiáveis.

Aliada a todos estes fatores está também a oportunidade para que as operações portuárias sejam mais rápidas e seguras. Um sistema de transporte inteligente, com sensores, câmaras e dispositivos todos ligados a uma rede em simultâneo, formando um sistema de comunicações integrado, encontra-se agora ao nosso alcance. Com a automatização dos processos, este nível de inteligência artificial permite que os veículos deixem de precisar da presença de tripulação para efetuar carregamentos e descargas, conseguindo ainda transmitir informação sobre o seu inventário de mercadorias para obter acesso a áreas controladas, características que irão promover o setor para uma nova era de inovação.

Talvez a mais surpreendente consequência desta nova tecnologia seja as oportunidades que traz de aplicação de realidade aumentada a uma área como a logística. Desde a visualização das mais recentes alterações nos movimentos de carga à exibição de instruções passo a passo para a montagem ou reparação de mercadorias, as possibilidades tornam-se infinitas com esta ferramenta digital. Com o seu funcionamento em tempo real, permite reduzir a ocorrência de erros, aumentar a eficiência dos processos e poupar, simultaneamente, tempo e recursos.

Quando todo o potencial da tecnologia 5G estiver disponível, a perda de cargas, o extravio de encomendas e outros problemas derivados de erro humano, má gestão ou ineficiências desaparecerão por completo. À medida que for surgindo em mais mercados ao longo do tempo, espera-se que esta tecnologia venha revolucionar as cadeias de fornecimento em todo o mundo e alterar o modo de funcionamento do setor logístico para todo o sempre.

Jorge Cristina, IT Director da DHL Express Portugal