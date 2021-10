5G Platform: um ecossistema integrado e aberto para acelerar a economia digital

O 5G é a próxima grande revolução tecnológica a ocorrer no paradigma de conectividade, uma revolução que permitirá conectar seres humanos e máquinas e, mais que isso, será o novo motor para a criação de negócio. As empresas devem tirar proveito desta oportunidade única, a fim de melhorarem a sua eficiência operacional e encontrarem novas fontes de receita. No entanto, se a transição para o 3G ou 4G não levantou muitas dúvidas, o caminho em direção ao 5G ainda não é claro para as indústrias, principalmente no que concerne aos benefícios inerentes à adoção desta tecnologia. Algumas questões emergem: o 5G já é uma realidade? Quão distantes estamos deste futuro promissor? Como aproveitar o potencial desta tecnologia para acelerar a economia digital?

À primeira questão a resposta é parcialmente afirmativa. Graças ao excelente trabalho dos fornecedores, é possível assegurar a existência de banda larga mais rápida. No entanto, ainda se aguarda a chegada da baixa latência, "ultra-reliable networks" e "massive IoT"... e esta realidade apenas explica, em parte, o porquê das empresas e indústrias ainda não terem conseguido transformar os seus negócios, através do 5G. Este caminho que está a ser percorrido ainda não está completo, mas estamos mais perto do que estávamos no passado.

Portugal (em conjunto com o Chipre, Lituânia e Malta) é um dos países da UE que, até hoje, ainda não lançou nenhum serviço ou oferta em 5G, segundo o relatório mais recente do Observatorio Nacional 5G. O nosso país precisa de rapidamente acompanhar o aumento de redes 5G em funcionamento ao nível mundial. Para acelerar o seu caminho em direção ao 5G, Portugal precisa (com urgência) de criar um ecossistema integrado e aberto (a todos) - uma 5G Platform, como é proposto no Plano Nacional 5G de Espanha para 2018-2020, com todos os players em 5G (CSPs, NEPs, Indústrias, Fornecedores de Engenharia e Soluções, entre outros).

A evolução das infraestruturas e redes de telecomunicações, por si só, não é suficiente para o sucesso do 5G. Portugal precisa de um novo ecossistema que possibilite às indústrias, empresas e instituições testar o 5G e criar novos projetos de transformação digital relacionados a esta tecnologia revolucionária. Mais do que um ecossistema integrado e aberto, a 5G Platform permitirá criar uma Comunidade 5G. Através da definição de parcerias e da partilha e troca de conhecimento entre players, com base na sua experiência na área, acredito que o grau de competitividade da economia portuguesa aumentará. É importante dizer que esta não será apenas uma plataforma para empresas testarem e desenvolverem novas soluções, mas também uma plataforma para estabelecerem novas formas de colaboração com universidades e centros de investigação, para reforçar o conhecimento em torno dos use cases de 5G e de que modo este pode ser integrado nas nossas atividades do dia-a-dia, a fim de melhorar a qualidade de vida das sociedades. Todos vão beneficiar da 5G Platform, uma vez que as suas soluções irão ao encontro da procura, necessidades e desejos de todos nós.

O futuro prometido pelo 5G é um futuro que será (progressivamente) Inteligente. O 5G será a chave para a transformação digital da economia e da sociedade, uma vez que as tecnologias na base dessa transformação - como a IoT, Data Science, Robótica e RV - são sustentadas em 5G. Graças às suas características de ubiquidade, flexibilidade, fiabilidade e segurança, o 5G oferece uma oportunidade a todos os players para se manterem um passo à frente nesse processo de transformação digital. Apesar da adoção desta tecnologia estar a decorrer lentamente, Portugal apresenta todas as condições necessárias para estar na linha da frente da implementação 5G, tal como esteve no 3G ou 4G, assim como dos países que, atualmente, lideram este caminho tecnológico. Porquê? Porque temos as competências, o conhecimento e o melhor laboratório europeu para desenvolver e testar use cases de 5G. Mais do que isso, para acelerar e desbloquear o potencial do 5G, as indústrias, organizações e instituições precisam de reconhecer o valor com a criação de um novo ecossistema - a 5G Platform, baseada no empreendedorismo e inovação, que permitirá desenvolver coletivamente esta tecnologia e, assim, agregar o seu potencial aos negócios e criar soluções de conectividade de próxima geração.

Bruno Casadinho, Managing Director, Capgemini Engineering Portugal