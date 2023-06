A Agenda de valor das multilaterais

Realiza-se esta semana na Ordem dos Engenheiros a Conferência Internacional promovida pela PTPC - Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção - no âmbito do Projeto Multi AEC associado à dinamização de uma agenda de valor para as Multilaterais Financeiras.



Num tempo em que a aposta numa internacionalização inteligente se assume como um dos fatores estratégicos centrais para a criação de valor para as fileiras e as suas empresas, o exemplo da PTPC nesta iniciativa com as Multilaterais demonstra a importância de saber agarrar as novas oportunidades que se colocam em muitos projetos internacionais onde o digital e a sustentabilidade são uma marca de referência estratégica para o futuro. A Conferência Internacional será sem dúvida um momento único de reflexão e partilha sobre esta agenda de valor.

A PTPC desenvolveu, com o apoio da AICEP e no contexto deste projeto, um roteiro de visita a entidades multilaterais e ações de promoção em três cidades relevantes nesta área - Londres, Bruxelas e Washington. Tratou-se duma iniciativa colaborativa muito inovadora, em que para além das ações de promoção de uma agenda de valor - assente no digital e na sustentabilidade - junto de atores relevantes deste ecossistema, se deram passos importantes para agarrar o desafio que as multilaterais - como o BERD, a Comissão Europeia, o Banco Mundial e o IDB - representam para esta fileira em termos de novas oportunidades de negócio ed alargamento da malha de atuação no exigente e competitivo mercado internacional.

A aposta nas multilaterais representa uma janela de oportunidade única ao nível da cooperação internacional mas é também a base de uma nova aposta na inovação e competitividade, nas competências, nos talentos e novas oportunidades.



A dinamização da criação de valor e reforço da inovação digital e sustentável terá muito a ganhar com a aposta nas multilaterais . Por isso, em tempos de crise e de aposta num novo paradigma para o futuro, a agenda das multilaterais deve constituir o verdadeiro centro de uma convergência estratégica entre os diferentes atores internacionais e nacionais que devem celebrar neste contexto um verdadeiro contrato estratégico para o futuro.

Portugal precisa de forma clara de conseguir entrar com sucesso no roteiro das multilaterais associado a uma agenda de desenvolvimento de projetos estruturantes em vários mercados estratégicos, onde a inteligência económica e as boas práticas de competição estratégica representam oportunidades únicas para o tecido empresarial português.



As recentes reuniões realizadas - no contexto das referidas visitas da PTPC- demonstraram de forma muito clara que estas apostas de futuro estão muito em linha com o que deve ser o roadmap de evolução competitiva da nossa economia e das suas fileiras centrais como é o caso da construção e dos seus intervenientes - empresas, centros de competência, especialistas, entre outros.

Esta é também uma agenda única em termos de oportunidade de promoção das nossas competências e das agendas de inovação estratégica em curso. Ainda no âmbito deste Projeto foi dinamizada uma Rede Colaborativa, apoiada por uma Plataforma Tecnológica, que pretende ser um espaço privilegiado de obtenção de informação sobre oportunidades a desenvolver neste contexto e ao mesmo tempo reforçar dinâmicas de cooperação entre As empresas da fileiras de forma a responder de forma integrada e positiva aos projetos a desenvolver com o apoio das multilaterais.

Economista e Gestor, Especialista em Inovação e Competitividade