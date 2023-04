A alegoria perfeita da governação

Em outubro passado, confortado com recente maioria absoluta, António Costa dizia não poder cumprir a lei da atualização das pensões de acordo com a inflação por colocar a Segurança Social em rutura e o orçamento não suportar um aumento de mil milhões de euros anuais. A lei teria de ser ajustada aos ciclos da inflação.

Em abril deste ano, desconfortado com as sondagens, António Costa anunciou um aumento adicional das pensões que uma súbita robustez da Segurança Social já permitia. Em apenas 6 meses, a Segurança Social passou da rutura à estabilidade, as pensões ficaram asseguradas para além da próxima década, o orçamento passou a comportar anualmente mais mil milhões de euros. E deixou de ser preciso modelar a lei aos "picos" da inflação.

Partindo do generoso princípio de que falou verdade de ambas as vezes, tratou-se de verdadeiro milagre laico, que forçosamente temos de passar a admitir.

Mais recentemente, e em apenas seis dias, o governo de António Costa passou da recusa da baixa do IVA dos produtos alimentares, dado o insucesso da medida em Espanha, para admitir a sua aplicação e logo a implementar.

São dois exemplos de uma governação em geometria variável, em razão das conjunturas de momento e da otimização dos objetivos partidários.

A questão é que os problemas do país não se resolvem com esse tipo de governação ad hoc, como a que em 2002 nos legou um procedimento por défices excessivos, e em 2011 uma bancarrota, que governos do PSD e CDS tiveram de corrigir. E explica por que razão a economia apenas cresceu cerca de 1,2% ao ano nos últimos 25 anos - de governação predominantemente socialista - ou regista o 13.o crescimento mais lento do mundo, ao lado de países em guerra, como a Líbia ou o Iémen. Uma governação que nos impôs em 2022 a maior carga fiscal de sempre e promove políticas bloqueadoras do alojamento local, sustentáculo do turismo e do equilíbrio da balança de pagamentos, precisamente quando o défice comercial atinge também o máximo de sempre.

Uma governação que demite a CEO da TAP, anunciando parecer jurídico justificativo, mas nega a sua divulgação, invocando interesse público. Agora se sabe, visando esconder que a decisão foi tomada, como as anteriores, à margem de suporte técnico, por mero capricho do príncipe.

A alegoria de uma governação!

Economista