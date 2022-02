A ameaça das criptomoedas e a imperativa necessidade de as regular

As criptomoedas são mais do que o meio preferido pelos criminosos para esconderem e realizarem as suas transacções financeiras e o meio utilizado pela indústria crescente e cada vez mais perigosa do ransomware. As criptomoedas são também um mau investimento e uma bolha especulativa que ameaça a economia real. E quando digo que as criptomoedas são um mau investimento não me refiro aos esquemas manhosos, de falsas criptomoedas ou de moedas que são criadas para serem, logo depois, "esquecidas" pelos seus criadores, refiro-me ao processo de criação de novas bitcoins, por exemplo, em grandes e especializados centros de dados com centenas ou milhares de computadores a correrem dia e noite e consumindo um valor global de energia que se aproxima rapidamente do 1% da energia gasta anualmente no planeta (ou seja: mais do que é gasto por muitos países) tudo isto em troca de zero valor para a economia real e com o impacto climático que daqui necessariamente tem que advir.



Actualmente é praticamente impossível comprar bens concretos com criptomoedas e os investidores compram e trocam criptomoedas vendendo-as uns aos outros (ganhando assim mais valias) mas apenas alguns realmente realizam dinheiro real em moedas reais e nestes quem mais lucra são os intermediários ou as grandes "farms" de servidores. Em 2017 soube-se que metade do aumento de valor da Bitcoin estava relacionado co uma grande aquisição realizada por uma única entidade, a Bitfinex, sediada em Hong Kong. Com estas criptomoeadas a empresa realizou compras de Bitcoins quando o mercado estava em baixo e manipulou, assim, os preços da moeda virtual. As compras não foram feitas com "dinheiro real" mas com outra criptomoeda, a Tether (uma "stablecoin" com paridade automática ao dólar), que partilha a gestão com Bitfinex.



As criptomoedas não são apenas um mau investimento. São uma bolha especulativa sem sustentação e um gigantesco esquema de Ponzi. São os novos investidores que estão a sustentar o crescimento das criptomoedas e, paralelamente, a especulação está a alimentar o crescimento da bolha através da manipulação desregulada dos mercados através de agentes com interesses directos no seu crescimento. De permeio ganham os criminosos que recorrem cada vez às criptomoedas no muito lucrativo ramo do ramsonware e do tráfico de drogas e armas.



Tudo no mundo das cripto parece desligado da realidade. Tudo? Não: há uma excepção: os custos em energia eléctrica são muito reais e têm um elevado impacto nas alterações climáticas que deveriam ser uma prioridade para todos nós neste momento. E estes custos em energia e em impacto climático não vão parar de crescer porque há medida que as criptomoedas sobem de valor, aumentam o estímulo para fabricar mais e isto tem impacto na economia real há medida que mais e mais capital em moedas "reais" são desviados para a geração de novas cripto e que os impactos em consumos energéticos vão sendo cada vez mais sensíveis e assumindo um papel cada vez mais dominante nos consumos totais de energia. Enquanto a sociedade como um todo começa a reagir contra as alterações climáticas migrando para formas de produção de energia mais amigas do ambiente e reduzindo consumos, o mundo das cripto aumenta o seu desligamento do mundo real e torna-se cada vez mais um sorvedouro imparável de energia e funciona em contracorrente com o resto da economia e da sociedade.



É muito difícil saber quanto capital real já foi "investido" em criptomoedas. Alguns peritos falam de 2 triliões (um milhão de biliões (a unidade seguida de 18 zeros) outros de metade deste valor outros de ainda menos. Esta incerteza é acompanhada de uma certeza: só nos EUA mais de mil milhões de dólares já tinham sido pagos em ramsonware apenas em 2021. E uma quantia ainda superior está a ser usada pelos cartéis de droga para lavar o seu dinheiro sujo. No México, por exemplo, um país onde os cartéis geram mais de 19 a 39 mil milhões de dólares por ano 98% das transacções acima de 56 mil pesos foram associadas ao cartel de Jalisco. Estima-se que, todos os anos, 120 mil milhões de dólares nos EUA e 85 mil milhões de dólares na Europa sejam lavados por mais de mil bancos, boa parte deles na Rússia.



Recentemente algumas das maiores empresas que servem de intermediários para criptos acordaram em trocar dados sobre transacções suspeitas mas nada garante que o fazem mesmo ou que o fazem de forma eficiente uma vez que não há um regulador comum ou eficiente a uni-los a todos como sucede com um banco central de um país ou com o BCE na UE.



A prazo os cartéis e os grupos de ramsonware terão um problema com as criptomoedas: estima-se que o capital total aqui acumulado - se fosse convertido hoje - rondasse os 2 triliões de dólares (dois milhões de biliões: duas unidades seguida de 18 zeros): se um valor desta escala fosse levantado no mesmo momento ou se isso acontecesse apenas com uma pequena fracção as empresas que as comercializam não teriam fundos para suportar tal operação. Com efeito, muito do dinheiro real colocado no sistema já desapareceu sob a forma de lucros dessas empresas, custos operacionais e de marketing (só o recente anúncio da Coinbase na Superbowl custou 14 milhões de dólares) e, sobretudo, em electricidade gasta em mineração de criptomoedas. Ou seja, num todo, as cripto são como um gigantesco esquema de Ponzi mas com o defeito de serem uma ameaça climática.



Os reguladores - em Portugal e na Europa - têm que, rapidamente, acordar do seu torpor e começarem a agir:

a) As manipulações de preços (como as realizadas pela Tether e Bitfinex em 2017) têm que ser punidas;

b) A sua ligação aos mercados financeiros (p.ex. através da presença das cripto "stock exchanges" como empresas cotadas em bolsa) têm que ser impedida.

c) A criação de produtos derivados na banca tradicional que incluam criptomoedas deve ser proibida.

d) As empresas na economia "real" devem ser impedidas de realizarem "investimentos" em criptomoedas (como fizeram a Tesla e a MicroStrategy) que coloquem em risco a sua sobrevivência.

e) Portugal, em particular, tem que deixar de ser o paraíso das criptomoedas e passar a aplicar mais valias aos ganhos aqui realizados ou, em breve, seremos o porto de abrigo de todos os especuladores do mundo e da lavagem de dinheiro sujo dos cartéis e dos grupos de ramsonware.

f) De uma vez por todas, precisamos de regular as criptomoedas - avaliar a sua utilidade para a economia real - proibir o seu uso ou, mais moderadamente, regular empresas como a Coinbase e proibir todas as transacções que sejam realizadas fora destes agentes autorizados. É claro que haverá sempre empresas fora do espaço europeu a realizarem estas transacções mas podemos tornar essas operações ilegais e travar assim esta imensa bolha que se está a formar e que começa a ameaçar a economia real e o clima.



Enviada à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República, Banco de Portugal e Comissão Europeia