A Apple quer ir aonde os Google Glass falharam

Desde o dia em que a Apple apresentou os seus óculos de mergulho, perdão, de realidade estendida Vision Pro, que são constantes as comparações com os defuntos Google Glass. Há vozes indignadas com a reacção positiva ao dispositivo da Apple, clamando que isso se deve ao culto em torno da marca da maçã e não à tecnologia em si. Porque se fosse à tecnologia, os Google Glass não teriam afundado. Certo?

Não, nada certo. Creio que a memória dos Google Glass está a ser deturpada pelo efeito da nostalgia. Como aquelas séries que são um insucesso de audiência e anos depois de canceladas ganham estatuto de culto. Os Google Glass nunca foram um bom pedaço de tecnologia e a sua exterminação não se deveu à má vontade dos jornalistas ou analistas. A Google fez tudo errado naquela história.

Talvez não se lembrem, mas os Glass tornaram-se extremamente odiados por quase toda a gente fora de Silicon Valley. A sua apresentação, numa célebre queda de pára-quedas em 2012, fora um tremendo sucesso mediático. Sergey Brin, então CEO da empresa, parecia ter inventado o caminho para o futuro prometido pela ficção científica de Hollywood.

Mas quando os óculos começaram a ser distribuídos por 1.500 dólares cada, tornou-se evidente que o entusiasmo fora mal medido.

Houve incidentes de pessoas agredidas por estarem com aquele penduricalho na cara; houve lojas e bares que baniram o seu uso antes sequer do lançamento comercial. Quem usava os Glass em eventos parecia estranho e meio suspeito. A tecnologia estava inacabada, porque a Google lançou o dispositivo num programa "Explorers" de forma a obter feedback dos utilizadores para melhorar a versão final. Ao invés disso, contribuiu para matar a sua viabilidade.

Os óculos tinham um pequeno ecrã montado sobre a lente direita e controlavam-se por voz (Ok, Glass) e por toques na haste. Possibilitavam a gravação de vídeo e fazer fotos, com 16 gigas de armazenamento. O acesso à Internet não permitia fazer muito, mas dava jeito para consultar o Gmail. A questão é: porque é que alguém quereria ler o email num ecrã minúsculo com uma latência chata? Além disso, a bateria durava pouco e os óculos aqueciam na cara após algum tempo de utilização. Geraram-se debates sobre a privacidade e quem poderia ou não ser filmado ou fotografado de uma forma tão discreta.

Os Explorers que começaram a passear-se com estes óculos na cara eram chamados de "Glassholes" e nem colaborações da Google com designers (como Diane von Furstenberg) resolveram o apelo limitado do design.

Mas mesmo dando isto de barato, o que deu cabo dos Glass foi a falta de propósito. Este não devia ser um produto para ser usado na rua ou no restaurante como um telemóvel; fazia mais sentido dentro da sala de aula, numa sessão de formação ou num ambiente industrial. Só que para ser útil aí, a execução tinha de ser melhor - mais bateria, ecrã maior, menor latência, sem falhas. A tecnologia não estava à altura. Três anos depois, os Glass foram descontinuados.

A ideia era ambiciosa mas faltou-lhe foco, que foi aquilo que a Microsoft tentou fazer com os seus HoloLens no mesmo ano em que a Google enterrou os Glass. Este novo dispositivo acertou no alvo - era realidade aumentada para profissionais, controlada por gestos fáceis e por voz, com melhor resolução na projecção de imagens e a potência de um produto empresarial.

O problema, mais uma vez, foi a execução. Ter de dar os mesmos comandos várias vezes. Tentar "agarrar" numa imagem para a reposicionar com os dedos e repeti-lo cinco vezes para o conseguir. Cabos por todos os lados. Um dispositivo pesado na cara.

Por essa altura, a loucura da realidade virtual (Oculus, PSVR), que se focara sobretudo no entretenimento, já estava em fase descendente. O problema foi sempre a execução. Era testar estes produtos e ter de parar nos primeiros cinco minutos devido a uma náusea incontrolável. Era perceber os limites dos conteúdos, a necessidade de reimaginar a criação para um ambiente imersivo e o facto de estes dispositivos serem onerosos e ancorados ao computador ou à tomada.

Na última década, assistimos a várias abordagens de marcas grandes e pequenas - da Meta à HTC à Magic Leap - que tentaram realizar o sonho da realidade estendida: um dispositivo que pode ser usado em realidade virtual ou apenas aumentada, com capacidade, qualidade, software e autonomia para fazer sentido investir nele. Não apenas do ponto de vista do comprador mas também dos programadores, que querem desenvolver aplicações para dispositivos que não deterioram a experiência ao ponto de a inutilizar.

Isso, meus caros, foi o que a Apple conseguiu com o Vision Pro. É por isso que as críticas são tão positivas; porque foi ultrapassado o marco da execução aonde nenhuma outra conseguiu chegar. Faz pouco sentido comparar o nível da tecnologia que existia em 2012 quando Sergey Brin se atirou de pára-quedas e transmitiu o salto com isto na cara e o que temos hoje, em 2023. O facto de os Google Glass terem falhado não é motivo para rejeitar que a Apple tenha conseguido lá chegar.

Os Vision Pro não são para usar na rua que nem parolos e não imagino que alguém tenha conversas com outros seres humanos sem tirar isto da cara. O seu propósito é outro e a execução, até ver, atingiu o nível necessário para justificar o renascimento do mercado.

Pouco importa também esgrimir argumentos sobre a Apple ter sido a última a chegar à festa, como se isso diminuísse o feito alcançado. A Apple também não inventou os ecrãs tácteis, mas foi o iPhone que mudou tudo nos smartphones; não inventou os tablets, mas o iPad foi aquele que fez explodir o mercado; e a Google não inventou as app stores (foi a Apple) mas a Google Play tornou-se a loja dominante por causa do Android.

Há anos que se esperava pela entrada da Apple neste mercado precisamente porque se achava que só ela poderia mudar o seu rumo. Está bem capaz de o conseguir.