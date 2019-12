A arte de perder tempo

O debate no Parlamento do Orçamento do Estado, que ocupa a atenção política e mediática durante dois meses, constitui a suprema arte de perder tempo. É que, a avaliar pelo passado, o Orçamento que tantos tão solenemente discutem não durará mais do que o tempo da sua aprovação. Depois, será rapidamente golpeado, mutilado, cativado, transferido de rubrica para rubrica, aliviado de despesas de investimento e incrementado por vistosa despesa corrente. E assim tão desvirtuado o plano de ação que consubstanciava, a inutilidade do debate mostra-se evidente. Por exemplo, os aumentos de receita corrente, diminuição de juros e do investimento previstos no OE para 2019 face à estimativa constante do OE para 2020 somam 2,1 mil milhões, para uma melhoria de 200 milhões no défice, o que indicia desvios noutras rubricas de 1,9 mil milhões de euros.

Aliás, nenhum ministro sofre qualquer sanção ou mesmo incómodo pelo não cumprimento de documento tão laboriosamente discutido; os governantes despenderão mais esforço nas suas intervenções parlamentares no debate do que no resto do ano em cumprir as medidas que defenderam.

Certo é que o Tribunal de Contas fiscaliza a Conta do Estado, mas o tempo que o Parlamento dedica à sua análise esfuma-se em sumaríssima manhã. A Conta é sempre burocraticamente aprovada, mesmo que as grandes rubricas do Orçamento apresentem desvios colossais, ou o próprio Tribunal de Contas refira que a mesma enferma de erros materialmente relevantes e formule grande quantidade de reservas e ênfases que poriam qualquer sociedade cotada em vigilância pelos órgãos reguladores.

Não se está a discutir, pois, um Orçamento do Estado que defina um projeto para o país, servindo cidadãos e economia, mas apenas uma composição incoerente, condicionada ao mercadejar do voto parlamentar ou da imagem política, em que se mascaram aumentos a reformados à razão de 10 cêntimos ao dia ou se disfarça a crescente carga fiscal no aumento da atividade económica.

E custa pensar que tal documento seja objeto diário de circunspectos ensaios que, tomando a nuvem por Juno, apenas servem a ilusão do deus maior e consagram a contrafação.

Porque sabem os autores que o OE não é mais do que uma fábula e que, no fim, o conto, e a conta, pouco terão que ver com o original.

Tanto tempo perdido!

Economista