A ascensão (e os perigos) do áudio social

Os conteúdos em áudio já estavam a crescer antes da pandemia, mas desde que milhões de pessoas ficaram confinadas e os contactos sociais em pessoa desapareceram em grande parte, este mercado explodiu. Não surpreende, portanto, que além dos podcasts, áudio-livros e plataformas de streaming de música também tenham surgido novos conceitos de áudio social.

A maioria das pessoas vai pensar imediatamente na Clubhouse, que apareceu há 11 meses, mas esta não é a única rede social audiofónica. A Stereo app, que surgiu uns meses depois da concorrente norte-americana, até tem a vantagem de estar disponível para iOS e Android, coisa que neste momento não acontece com a Clubhouse (apenas iOS). Tenho ouvido podcasters a promoverem eventos ao vivo nesta app, que é mais abrangente por estar disponível nas duas plataformas móveis.

Não são bem a mesma coisa, mas partem do mesmo princípio: a possibilidade de ouvir e participar em conversas ao vivo, usando apenas áudio. É como estar dentro de um estúdio de podcast no momento em que está a acontecer. Ou dentro de uma rádio com conversas em tempo real.

Ao contrário das ferramentas de video-conferência que quase todos fomos obrigados a passar a usar, estas interações não nos obrigam a estar sentados em frente a um ecrã com um aspecto minimamente decente. Estão nos ouvidos enquanto se dá um passeio higiénico. Estão nos ouvidos enquanto se trata da loiça que passou a crescer como cogumelos por todos os cantos da casa. Estão nos ouvidos quando a navegação infindável pelas redes sociais do costume deixou de entreter e já não há latitude para vídeos efémeros e arco-íris no Instagram.

O áudio social é diferente da comunicação desfasada das redes sociais e parece instigar uma postura distinta. Suponho que estejamos fartos do quão invasivas as interacções se tornaram nos outros formatos - e creio que o fascínio da rádio, algo que nos acompanha há quase cem anos, mantém um poder notável.

Como seria de esperar, os gigantes das redes sociais estão atentos ao fenómeno e a começar a trabalhar em funcionalidades similares. O Twitter está a testar salas de áudio chamadas Spaces e falou um pouco delas na apresentação anual para investidores. O Facebook vai, com certeza, fazer algo semelhante. Mark Cuban avançou estar envolvido numa plataforma para concorrer com a Clubhouse, chamada Fireside. Estão a surgir projectos de nicho, como a app de áudio Locker Room só para desporto e a Chalk para conversas encriptadas. E haverá outros empreendedores a pensar no mesmo.

O próximo desafio? Como moderar esta explosão de áudio. Se já é difícil monitorizar conteúdos ilegais, abusivos e violentos nas redes com texto e fotografia, imagine-se vistoriar conteúdos em áudio que são disseminados ao vivo.

É claro que todos queremos liberdade de expressão. É também evidente que as plataformas sociais ficam infestadas muito rapidamente por utilizadores que querem usar esses meios para espalhar desinformação, ideologias perigosas, mentiras ou campanhas de ataque pessoal. Já para não falar das questões de privacidade que estão a ser levantadas. Com a liberdade vem a responsabilidade; esperemos que este não seja mais um inferno à espera de borbulhar.