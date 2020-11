A AT, nós e a reputação dos bancos

Há dias, para realizar a escritura de um imóvel que havia adquirido em regime de leasing, foi-me dito, no banco, que teria de ir "às Finanças" pagar o imposto de selo e confirmar a isenção de IMT decorrente, por lei, da forma de aquisição. Não fiquei convencido! Se eu sou exemplo, a confiança na competência dos bancos já teve melhores dias.

Com tanto anúncio de modernização administrativa, quando se aconselha o teletrabalho e o ficar em casa, tinha de ser possível fazer a operação online. Consultei o Portal das Finanças e não encontrei resposta. 1-0 para o banco! "Não deves ter procurado bem", pensei. Liguei para a Autoridade Tributária (AT). Fui atendido com prontidão. Na verdade, o pagamento deveria ser feito presencialmente. Mais: no atual contexto, as tesourarias funcionavam por marcação prévia. Insisti: porquê, se eu tenho a declaração do banco a confirmar o contrato de leasing e o formulário necessário. A resposta foi lapidar: "Não nos basta a declaração do banco, temos de confirmar que a mesma está correta e, para isso, precisamos de consultar o contrato de leasing". Pensei: "A reputação dos bancos já teve melhores dias". Mas, sobretudo, que esta falta de confiança da AT, em tudo e todos, é atávica, burocrática e ineficiente. Mesmo quando tem a faca e o queijo: se a declaração estivesse errada, multava o banco e obrigava-me a pagar a diferença. Que incentivo tínhamos para aldrabar a AT?

Resignado, pedi o agendamento. Em Matosinhos, só em (agarre-se!) meados de dezembro! Pior que os supermercados em tempos de confinamento! Face à urgência, pedi opções: a 30km, podia ser dali a 4 dias. Servia, que remédio! Na manhã do dia agendado, recebi um telefonema da repartição em causa perguntando se queria ir lá? "Não? Então mande uma cópia dos documentos por email e nós enviamos a referência para pagamento". Sentido de serviço público e capacidade de encontrar soluções, pensando para além da mentalidade burocrática e centralista. Ah! Mas tinha de enviar cópia do contrato de leasing - a reputação dos bancos já teve, mesmo, melhores dias!

Alberto Castro, economista e professor universitário