A Bioenergia Avançada e o seu triplo impacto na proteção do ambiente

A Bioenergia Avançada é, geralmente, associada ao seu principal benefício para o meio ambiente: o seu potencial na descarbonização da indústria e da mobilidade, desde o veículo individual à aviação civil, passando pelo transporte coletivo e de mercadorias.

Sabemos que a substituição direta de combustíveis fósseis por biocombustíveis líquidos de resíduos e outros avançados representa uma redução de emissões de gases de efeito de estufa de, pelo menos, 83% em relação ao gasóleo e à gasolina e que a utilização de combustíveis reciclados, como o EcoGreen Power da Eco-Oil permite reduzir os consumos anuais em 4%, ao mesmo tempo que emite menos 18% de gases com efeito de estufa, quando comparado com o combustível fóssil. No Dia da Terra, importa conhecer aquelas que são as vantagens menos conhecidas, mas, também, fundamentais para o futuro do planeta que conhecemos.

Assim, destacamos outros benefícios que se estendem a outros aspetos da sustentabilidade. Não só permite reduzir a pegada ecológica do setor dos transportes, o quarto mais poluente na Europa, mas também ajudar na preservação do meio ambiente e na promoção da economia circular. Sendo produzidos a partir de matéria-prima residual, quer sejam óleos alimentares usados, gorduras animais, algas, resíduos florestais ou industriais, estes biocombustíveis requerem uma gestão de resíduos importante para a manutenção do planeta como o conhecemos. Se não existisse esta solução de valorização dos mesmos, seriam encaminhados para destinos de eliminação como aterros sanitários ou chegariam aos meios aquáticos, ambos resultados com consequências negativas significativas para a manutenção do planeta como o conhecemos.

Por outro lado, a gestão correta de resíduos e a sua valorização impulsionam a utilização estratégica dos recursos e promovem a economia circular, um dos grandes desafios do século. Não estamos a criar um produto novo, recorrendo a recursos naturais, nem a matérias-primas virgens, mas sim a reutilizar algo que já existia e que o seu destino final seria ir para o lixo.

Para concluir, projetar um futuro verde exige que pensemos na sustentabilidade como um todo, não colocando em causa uns ecossistemas em detrimento dos outros.

Ana Calhôa, Secretária-Geral da Associação de Bioenergia Avançada (ABA)