A bombeiral da moda

Para muitos leitores, o título escolhido não dirá nada. Para a "rapaziada" da minha idade, lembrará o um disco integrando duas geniais rábulas (O bombeiro voluntário; É da maternidade?) de Raul Solnado. Ao pensar no que tem sido a atuação deste governo, ocorreu-me pedi-lo emprestado. Se tivessem cognomes, como os reis, penso que seria apropriado.

Não falo apenas dos episódios à volta da TAP, nem da multiplicidade de casos e casinhos a que António Costa tem tido de acudir antes que peguem fogo ao quartel. Como às vezes acontece, parece que os pirómanos estão no "corpo de bombeiros", vulgo governo. Resta saber se, na ânsia de manter a corporação unida, a última decisão do primeiro-ministro não deitará a casa abaixo...

Incomoda-me o efeito nefasto que possam ter sobre a credibilidade do regime democrático, mais ou menos amplificado por corporações concorrentes (e, igualmente, incompetentes) ou outros pirómanos avulsos (comentadores) ou organizados (comunicação social). No entanto, a minha maior desilusão é mesmo com a lógica "bombeiral" do governo, acorrendo aos fogos, que não poucas vezes ateou, em vez de se preocupar com os evitar - e não estou a falar da prevenção retórica... O risco é que o incêndio se torne incontrolável, com custos desproporcionais e difícil regeneração do contrato económico e social: no caso da greve perpétua dos professores, os eventuais danos na aprendizagem de uma geração só serão patentes daqui a muitos anos e o mesmo se diga com os custos, a prazo, da falta de diagnósticos precoces na saúde.

António Costa não gosta de falar de reformas estruturais. O problema? Não fala e não faz. A postura reativa (e populista!) que tem prevalecido, hipoteca o futuro. O imediatismo das Finanças, dá gás a esta lógica, penalizando o investimento, usado como instrumento de ajustamento. Uma maioria absoluta pareceria uma boa base para contrariar esta inércia. A não ser que se aplique o princípio popular de que "quem dá o que tem, a mais não é obrigado". Será o chefe dos bombeiros capaz de lhe dar novas competências e um novo rumo?

Alberto Castro, economista e professor universitário