A chave do investimento inteligente  

Agora que o Plano de Recuperação e Resiliência está no terreno e a Agenda 2030 nos confronta com novos desafios, Portugal precisa de voltar a apostar no Investimento. O Investimento é a chave central para uma Nova Agenda de Crescimento. Mas tem que ser um Investimento Inteligente. Os tempos mudaram e o paradigma hoje impõe a aposta no reforço de clusters com empresas de referência, aposta na inovação e criatividade, formação qualificada e capacitação estratégica. Vivem-se tempos de profunda crise internacional e no contexto da intensa competição entre regiões e mercados a urgência de um sentido estratégico mais do que se impõe. A criação de redes colaborativas geradoras de valor global é fundamental para o sucesso económico do país. Por isso vai ser preciso apostar numa agenda de investimento inteligente para o futuro.

O Investimento Inteligente não é só a plataforma de desenvolvimento económico do país mas é também a base de uma nova aposta na inovação e criatividade, nas competências, nos talentos e novas oportunidades. A dinamização da criação de valor e reforço da inovação tecnológica terá muito a ganhar com a aposta nesta agenda de Investimento Inteligente. Por isso, em tempos de crise e de aposta num novo paradigma para o futuro, o Investimento Inteligente deve constituir o verdadeiro centro de uma convergência estratégica entre o Estado, a Empresa e todos os que se relacionam com a sua dinâmica. O Investimento Inteligente tem que se assumir como a referência da aposta num novo modelo de desenvolvimento estratégico para o país.

O Investimento Inteligente desempenha um papel de alavancagem da mudança único. Portugal precisa de forma clara de conseguir entrar com sucesso no roteiro do Investimento de Inovação associado à captação de empresas e centros de I&D identificados com os sectores mais dinâmicos da economia - tecnologias de informação e comunicação, biotecnologia, automóvel e aeronáutica, entre outros. Trata-se duma abordagem distinta, protagonizada por redes ativas de atuação nos mercados globais envolvendo os principais protagonistas sectoriais (empresas líderes, universidades, centros I&D), cabendo às agências públicas um papel importante de contextualização das condições de sucesso de abordagem dos clientes.

Uma nova economia, capaz de garantir uma economia nova sustentável, terá que se basear numa lógica de focalização em prioridades claras. Assegurar que o IDE de Inovaçãc é vital na atração de competências que induzam uma renovação activa estrutural do tecido económico nacional; mobilizar de forma efectiva os centros de competência para esta abordagem ativa no mercado global - mas fazê-lo tendo em atenção critérios de racionalidade estratégica definidos à partida, segundo opções globais de política pública, que tenham em devida atenção a necessidade de manter níveis coerentes de coesão social e territorial. Investir tem que ser a palavra de ordem no novo ano. A competitividade tem por isso de sair do papel e ir para o país real.

Por isso importa que os actores envolvidos neste processo de construção de valor percebam o alcance destas apostas estratégicas. Não se pode querer mobilizar o país para um novo paradigma de desenvolvimento, centrado numa maior equidade social e coesão territorial, sem partilhar soluções estratégicas de compromisso colaborativo. O exemplo do Investimento Inteligente passa por isso. Por perceber que a aposta em projetos estratégicos como os clusters de inovação e os DIH são caminhos que não se podem adiar mais. A guerra global pelo valor e pelos talentos está aí e quem não estiver na linha da frente não terá possibilidades de sobrevivência. É essa a base deste Investimento Inteligente que mais do que nunca é de facto a chave para o crescimento da economia nacional.

(O autor escreve de acordo com o Antigo Acordo Ortográfico)

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade