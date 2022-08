A China ultrapassa os Estados Unidos no campo científico

É sempre difícil medir o progresso do conhecimento humano e da ciência. Uma das métricas utilizadas para o tentar fazer consiste em contar o número de artigos publicados por cada país em revistas científicas de reconhecida qualidade. Naturalmente que se pode argumentar que um artigo com a teoria da relatividade é mais relevante que algumas centenas de outros artigos juntos, mas também se pode dizer que são essas centenas de pequenos avanços que permitem depois os grandes avanços. Seja como for, esta é uma métrica internacionalmente aceite. Todos os países se afadigam e empenham para aumentar o número de artigos científicos que os seus investigadores conseguem publicar.

Para além do número de artigos, o número de citações, é outra métrica importante. O número de citações mostra a importância do artigo. A citação é a medida da qualidade do trabalho científico. Estar no 1% dos trabalhos científicos mais citados da sua área é prova da excelência do trabalho desenvolvido.

Por muitas décadas, os Estados Unidos lideraram confortavelmente estes indicadores. Investindo fortemente na investigação, muita dela ligada estreitamente ao setor militar, os EUA detinham uma superioridade absoluta na ciência.

Um estudo recentemente publicado pelo Instituto Nacional da Politica de Ciência e Tecnologia do Japão veio mostrar que os Estados Unidos perderam a anterior liderança para ... a China.

Em termos de quantidade, os chineses estão a publicar mais de 400 mil artigos por ano. Impressionante. Os Estados Unidos surgem em segundo lugar com um valor inferior a 300.000. Já uma diferença considerável.

Mas não é só em quantidade. Também em qualidade. No topo 1% dos artigos mais citados, os chineses detêm 27% contra 25% dos Estados Unidos. O terceiro país que surge na classificação é o Reino Unido com apenas 5,5%.

A ciência surge assim como um campo cada vez mais competitivo em que duas grandes nações, os Estados Unidos e a China, têm um duopólio de facto.

Países como Portugal não têm qualquer hipótese de entrar nesta competição, o que não quer dizer que não invistam na ciência e na tecnologia. O esforço para, simplesmente, estar a par dos avanços alcançados pela China e EUA é já hercúleo. O que os investigadores portugueses têm de fazer é integrar-se em redes internacionais de primeiro nível cooperando quer com a China quer com os Estados Unidos, quer juntando-se com outros países, nomeadamente o Brasil. Para já, esta cooperação é ainda muito embrionária.