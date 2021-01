A competitividade das nações mede-se pelo nível de conhecimento dos cidadãos

Está comprovado que o investimento das nações na Educação tem amplos benefícios para os indivíduos e para a sociedade em geral. O nível de conhecimento revela-se decisivo para a competitividade dos países e para o seu desenvolvimento e afirmação no plano internacional.

Os impactos positivos da educação refletem-se nas carreiras profissionais individuais, mas também nos índices de desenvolvimento e inovação das empresas, estendendo-se a outras áreas da vida, nomeadamente a mais saúde e bem-estar, menor criminalidade e maior participação cívica e de cidadania.

Os dados demonstram que, em média, a conclusão do ensino superior leva a melhores carreiras, não apenas ao nível das perspetivas salariais, mas também de maior satisfação no trabalho e de melhores condições para o desempenho das funções profissionais.

De um nível mais elevado de conhecimento resultam também efeitos colaterais positivos para a produtividade e a inovação das empresas. Em última análise, vários estudos mostram que uma população com melhor educação e qualificação tem impacto no crescimento económico e no desenvolvimento do país.

O Índice de Desenvolvimento Humano colocava em 2019 Portugal no 40.o lugar, tendo subido apenas uma posição neste ranking internacional nos últimos quase 30 anos - desde 1990. Se compararmos com os restantes países europeus, é possível observar que Portugal está apenas à frente da Hungria, Croácia, Bulgária e Roménia. Uma análise pormenorizada das três dimensões deste índice demonstra claramente que a dimensão da educação é aquela que impede Portugal de alcançar uma posição superior (0,75 na educação contra 0,952 na saúde e 0,851 no nível de vida).

Estes números preocupantes demonstram que Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer para se tornar numa sociedade do conhecimento e posicionar-se na liderança do desenvolvimento humano.

É urgente investir na Educação. O retorno desse investimento reprodutivo determinará a melhoria do acesso a oportunidades de educação, que se querem universais, e o impacto dos resultados que vierem a ser alcançados no conhecimento individual e nacional.

Os programas que a Fundação José Neves disponibiliza a todos os portugueses visam desenvolver o talento e o potencial de Portugal, sensibilizar para a necessidade da educação ao longo da vida, identificar e promover o desenvolvimento das competências do futuro e despertar para a importância do desenvolvimento e equilíbrio pessoal como fundamento para a transmissão dos valores corretos para uma sociedade que se quer cada vez mais desenvolvida.

Os resultados a alcançar no curto, médio e longo prazo, sobretudo no potencial de conhecimento das gerações vindouras, dependerão em muito das decisões que forem tomadas hoje.

Estamos todos convocados para ajudar Portugal a desenvolver-se.

Presidente Executivo da Fundação José Neves e membro do Conselho Europeu de Inovação (EIC)