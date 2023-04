A Comunicação Digital Out-of-Home ao serviço das cidades e das marcas

Quando pensamos em publicidade exterior, pensamos numa das mais antigas formas de comunicação ao serviço das empresas. Em 1964, Jean-Claude Decaux criou o conceito inovador de mobiliário urbano financiado por publicidade, que terá sido o primeiro modelo de Public Private Partnership do setor, com a entrega de um serviço público aos municípios e aos seus cidadãos. Nesta altura, naturalmente, era ainda impossível antecipar todas as transformações que se seguiriam nas cidades e no setor Out-of-Home (OOH).

Em plena fase de transformação digital, transversal a todos os setores, também a publicidade exterior se confronta agora com um universo de novas oportunidades com o digital. Um estudo recente, feito no Reino Unido (The Point of Search, 2023), revela que as pesquisas realizadas online fora de casa são 38% mais suscetíveis de conduzir a uma compra do que as pesquisas online realizadas em casa. Este é um indicador do elevado potencial da publicidade exterior nos dias de hoje, que se faz sentir particularmente nas cidades que, dada a crescente taxa de urbanidade, são cada vez mais o local privilegiado para as marcas comunicarem e criarem com os seus consumidores uma relação de proximidade, da forma mais rápida e eficaz possível.

Mas, para isso, é imperativo o cuidado com o espaço público, garantindo a sua disciplina, harmonia e sustentabilidade. A digitalização dos equipamentos publicitários tem aqui um papel fundamental, permitindo que tenhamos cidades mais tecnológicas, conectadas, sustentáveis e com menos ruído visual, recorrendo a menos faces publicitárias.

Em Portugal, a chamada convergência digital do OOH foi iniciada há mais de 12 anos com a incorporação de ecrãs digitais de diferentes formatos nos Aeroportos e Centros Comerciais. Este compromisso com o digital tem vindo a estender-se aos centros urbanos e tem revelado ser uma grande oportunidade também para as marcas que apostam na publicidade exterior, uma vez que lhes permite evoluir de campanhas convencionais estáticas para campanhas digitais mais flexíveis e ainda mais assertivas no que diz respeito aos objetivos de comunicação.

Com o Digital Out-of-Home (DOOH) as possibilidades criativas são imensas, permitindo às marcas criar experiências contextualizadas em tempo real e com conteúdo dinâmico, com todos os ingredientes para se tornarem experiências incontornáveis para a sua audiência. Para além disso, neste novo capítulo, surge também a possibilidade de incorporar informação sobre o próprio perfil de audiência dos diferentes suportes que, no caso da JCDecaux, advém do estudo oficial de medição de audiências da publicidade exterior realizado pela PSE (Produtos e Serviços de Estatística), certificado pela CAEM (Comissão de Análise de Estudos de Meios), e que nos permite aumentar a capacidade de segmentação da comunicação em OOH, entregando campanhas para um público-alvo mais direcionado e qualificado.

E porque, aos dias de hoje, o programático é uma evolução natural do digital, também a compra programática será um game changer no planeamento da publicidade exterior, ao colocar ao dispor do setor a possibilidade de atuar com precisão e agilidade, com recurso à segmentação através de diferentes tipologias de dados (audiência, informação de contexto, georreferenciação, etc.), para responder a objetivos mais específicos e direcionados. Todos estes elementos irão trazer maior flexibilidade na própria compra de espaço, que abre também a porta a um novo espetro de marcas para o OOH, nomeadamente as nativas digitais e as de anunciantes com menores budgets para quem os meios de cobertura como a publicidade exterior e TV eram difíceis de alcançar.

O DOOH vem ainda munido de equipamentos com novas tecnologias e funcionalidades que vão permitir servir melhor os municípios e as marcas, facilitando o acesso à comunicação exterior que será, dia após dia, um acelerador da inovação das cidades.

Também os municípios terão acesso a estas novas plataformas de comunicação em tempo real, através dos múltiplos ecrãs distribuídos pela cidade, que transmitem aos cidadãos alertas, notícias e informação atualizada de diversas áreas.

Assim, 2023 promete ser um ano de grande transformação do mobiliário urbano das cidades, assim como da oferta de publicidade exterior, graças à renovação dos equipamentos que irá acentuar a progressiva digitalização das redes, por todo o país, com foco nos dois principais e maiores centros urbanos, Lisboa e Porto.

Philippe Infante, Diretor-Geral JCDecaux Portugal