A concertação antissocial

Os portugueses votam em deputados e governos, elegem primeiros-ministros e presidentes, mas quem os representa no dia-a-dia, como interlocutor junto destas pessoas, são sindicatos e confederações. Melhor dito: sindicatos aos quais a maior parte dos trabalhadores não pertence; e confederações que a maior parte dos patrões não conhece. Isto fará sentido no século XXI?

Num momento em que arranca um novo governo de maioria absoluta, cuja principal promessa é abrir o poder ao diálogo, seria uma grande ideia destruir o modelo pré-jurássico de concertação social e criar qualquer coisa que refletisse o mundo e a economia real. E digo "qualquer coisa" sem ligeireza, porque quase tudo é melhor do que aquele duelo cliché, de patrões-mauzões-de-direita de um lado, proletariado-explorado-de-esquerda do outro.

Parece um detalhe, mas não é. A concertação social tem uma importância desmedida nas nossas vidas, que só ignoramos por desleixo cívico. É ali que os governos, de esquerda ou de direita, vão buscar argumentos para justificar os cortes e os aumentos, as contratações e as demissões, os impostos e as condições associadas a tudo isto.

Ora, se foi assim até hoje, vai ser muito mais daqui para a frente. Num Parlamento extremado como nunca, onde a maior parte das discussões vai acabar em pateadas e insultos ideológicos (basta ver a ratoeira desta última semana), o governo vai obviamente usar a prerrogativa da maioria absoluta para voar em altitude e ignorar as batalhas que façam espirrar sangue. E é bom que assim seja.

Os críticos vão chamar-lhe soberba e sobranceria, mas é o que é - democracia dixit. Já a discussão séria, que tem sempre de ser feita, nem que seja para justificar greves de um lado e ameaças do outro, vai passar para a dita concertação social.

O cinismo da "dita", voltando a justificar as palavras, é simples: só um em cada dez trabalhadores deste país é sindicalizado. É certo que são suficientes para fazerem barulho na rua (e que barulho vão fazer), mas que legitimidade têm 15% dos trabalhadores (de acordo com os últimos dados da OCDE) para representar todos os outros?

Nenhuma, é a resposta certa. Desde logo pela genética destes movimentos (na sua maioria ligados ao PCP - que nestas eleições, é bom lembrar, arrecadou 4% dos votos), mas mais importante ainda, porque já não representam o tecido social português. Ou pelo menos os interesses de centenas de milhar de pessoas que querem ter proteção no trabalho, naturalmente, mas já não procuram contratos para a vida ou qualquer termo que lhes exija exclusividade.

O mesmo, obviamente, se aplica ao patronato, que há décadas se faz representar nestes fóruns por um discurso anódino, gago e aborrecido, que jamais conseguiu vitórias. O que não pode espantar ninguém, se formos justos, porque quando olhamos para os associados dessas confederações vemos tantos setores diferentes, às vezes até com interesses opostos, que o resultado só podia ser uma sopa da pedra.

Quando começou o seu primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa pegou numa ideia que outros presidentes usaram com parcimónia, a de ter convidados no Conselho de Estado, nacionais e estrangeiros, e elevou-a ao cubo. A concertação social, para sobreviver aos tempos e não ser rejeitada por 99% dos portugueses, como é, devia fazer um movimento similar. Abrir-se infinitamente mais. A mais agentes, mais causas e mais ideias. Porque apesar de às vezes parecer, já não estamos na Guerra Fria.

Presidente e diretor criativo do Time Out Market