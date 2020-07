A construção à boleia da tecnologia

Muito se tem falado e escrito sobre a velocidade vertiginosa dos avanços tecnológicos na última década e sobre a dependência que desenvolvemos face à tecnologia em todas as áreas das nossas vidas e negócios. Esta é uma tendência para a qual não se prevê um abrandamento, mas, enquanto muitas indústrias foram ágeis e abriram os braços à inovação – crescendo com isso –, outras demoraram um pouco mais a tirar proveito de tudo o que a tecnologia tem para oferecer. Foi o caso da Construção, que teve também um “empurrãozinho” da pandemia, que veio mudar o paradigma.

De um dia para o outro, algo simples como marcar uma visita a um imóvel passou a depender do digital; instituíram-se as visitas virtuais e percebeu-se que o formato não só permitiu que a atividade imobiliária não parasse, como tornou os processos mais rápidos, poupando tempos de deslocação e abrindo portas a mais oportunidades com investidores estrangeiros: agora, é totalmente possível estar na China e ‘visitar’ casas em Portugal.

Por outro lado, também os processos estão a ser agilizados, para que a eficiência seja, cada vez mais, a norma. O projeto “Urbanismo Digital” pode, aqui, ser referido como um exemplo a replicar de norte a sul do país, à semelhança do que já fizeram várias autarquias, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa. Ao modernizar os serviços, a tecnologia está a permitir encurtar prazos e reduzir custos, desmaterializando circuitos (como o do licenciamento urbanístico, um verdadeiro ‘calcanhar de Aquiles’ do setor) e tornando-os mais ágeis.

A integração progressiva de ferramentas tecnológicas tem, também, permitido mudanças muito palpáveis na forma como a Construção vê o ciclo de vida dos edifícios, antes sequer de eles começarem a surgir no terreno. São já muitos os profissionais que recorrem ao Building Information Model (BIM) para desenvolver os empreendimentos, por via de modelos virtuais, e gerirem os projetos desde a sua construção até ao fim de vida do imóvel, juntando toda a informação numa única ferramenta, facilmente atualizável e à distância de um par de cliques. Já no que diz respeito a tendências da própria construção, tanto a automação como a sustentabilidade estão a tirar proveito das portas abertas pela tecnologia de ponta, em âmbitos tão diversificados como a produção de novos materiais e equipamentos. Nunca foi tão fácil gerir uma casa [inteligente] à distância, através de um telemóvel, ter uma bancada feita a partir de materiais reciclados ou painéis solares de última geração, com um rendimento altamente competitivo.

De todos estes e outros avanços visíveis no setor, há uma mensagem-chave clara a retirar: a tecnologia está a revolucionar a Construção e, no futuro, os players mais bem-sucedidos serão aqueles que, hoje, se mostram mais recetivos a incorporá-la e a gerar progresso.

Nuno Garcia é diretor-geral da GesConsult