A construção de uma cidadania europeia

O projeto europeu iniciou-se há décadas, porém todos os dias necessitamos de o relembrar, de o aprimorar, de o reinventar. Alimentar a ideia de uma cidadania europeia, aproximar o processo de construção europeia aos cidadãos, torná-lo nosso e de cada um.

Vivemos num país geograficamente periférico, que por vezes nos faz cair na tentação de nos esquecermos, que também nós, portugueses, estamos no centro da Europa, também nós somos um povo europeu. Mas essa identidade europeia que nos transporta para uma Europa dos Cidadãos, para uma casa comum, reclama a intervenção de todos, incluindo dos jovens. Mas para isso, temos de garantir que a União Europeia se relacione com os mais novos e que eles se sintam integrados. Temos de assegurar que estes se sintam parte dessa identidade comum, que compreendam os seus princípios e valores. Que sejam parte do processo de decisão. Que reconheçam e valorizem a importância de todos fazermos parte desta grande comunidade. E quais as melhores ferramentas que temos para isso? A educação e a informação.

A educação é uma das soluções para termos uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde os jovens possam participar ativamente. Onde esclarecidos, possam lutar por mais e melhor aprendizagem, mais e melhores oportunidades de emprego, mais proteção social, igualdade de oportunidades para todos e eliminar todos os estereótipos de género.

É também fundamental que os jovens estejam informados, com qualidade, com clareza e com verdade. Saber distinguir as fontes de informação credíveis e saber diversificar essas mesmas fontes. Avaliar e selecionar os conteúdos, enquadrar os contextos e tomar as decisões de forma livre e esclarecida.

A ausência destes fatores pode levar à marginalização e à exclusão. A exclusão social, que tendencialmente deriva em exclusão de cidadania e de participação, torna os jovens em cidadãos apáticos, desinteressados, que não querem nem sabem como contribuir para uma sociedade mais justa e coesa.

Dar voz aos jovens, possibilitarmos que estes se envolvam no dia-a-dia, mas também que possam participar na vida democrática. As decisões tomadas hoje são as decisões que os irão afetar amanhã. Por isso o seu envolvimento é fundamental, tal como é crucial a sua representatividade nos órgãos políticos e nas organizações cívicas, onde podem alterar as estratégias locais, nacionais e europeias. O objetivo é que a nossa juventude possa ter uma influente participação cívica, social, cultural, financeira e política.

Uma sociedade que verdadeiramente incorpore os valores europeus, da igualdade, da solidariedade, do humanismo e do pluralismo. Uma sociedade que tem espaço para todos, em que todos são bem-vindos independentemente da sua origem étnica, da sua orientação sexual, do seu género, da sua religião, crença ou opinião política.

Acreditarmos e lutarmos para que num espaço geográfico delimitado, onde convivem tantas culturas diferentes, possa existir uma verdadeira igualdade, é também fazer política, é percecionar que todos somos atores políticos.

E como políticos que somos, temos a obrigação de reconhecer que a nobre arte do compromisso tem benefícios para a sociedade, que a nossa participação tem de ser pela positiva, identificando problemas e procurando soluções. Ao contribuirmos para a implementação e desenvolvimento de uma verdadeira política de juventude, estamos a criar os alicerces para que as futuras gerações se possam sentir europeus, podendo mais tarde retribuir à sociedade a mesma cultura solidária, imbuída no espírito e nos valores europeus que desde o Tratado de Roma norteiam o caminho que percorremos até aqui.

Rita Borges Madeira, deputada da Comissão de Assuntos Europeus.