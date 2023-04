A Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local: nada de novo no modus operandi de Portugal

A governação socialista e social-democrata, duas faces iguais da mesma moeda a que nos habituámos nas últimas décadas, assentaram muitas das suas decisões políticas no já velho conhecido mantra "se mexe, tributa-se; se continua a mexer, regulamenta-se; se eventualmente parar, subsidia-se".

Com o alojamento local ("AL") em Portugal, este mantra repete-se, assim, mais uma vez.

Em primeiro lugar, é inegável que nos encontramos numa crise habitacional profunda em Portugal, com preços médios significativamente elevados tanto para aquisição como para arrendamento.

Este paradigma económico no mercado imobiliário encerra múltiplas razões, umas do ponto de vista macroeconómico, outras do ponto de vista microeconómico.

No entanto, o atual Executivo liderado pelo Partido Socialista optou por culpabilizar o AL pela escassez verificada neste mercado, de forma errónea, na minha humilde opinião, quando este apenas representa cerca de 110 mil fogos em Portugal face a um total de 3,6 milhões de fogos habitacionais, ou seja, a módica percentagem de 3%, entre outros argumentos que não irei explorar no presente artigo.

Assim, o Governo colocou em consulta pública a Proposta de Lei n.º 64/XXIII/2023 com o programa Mais Habitação com um novo imposto, especialmente desenhado para esta atividade económica - a Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local.

Em linhas muito simples, este imposto calcula-se da seguinte forma: aplica-se uma taxa de 35% sobre o número de m2 do fogo destinado ao AL e multiplica-se este número por dois coeficientes - o coeficiente económico do AL e o coeficiente de pressão urbanística.

Comecemos com o primeiro coeficiente, o coeficiente económico do AL. Este corresponde ao quociente entre o rendimento médio anual por quarto disponível (RevPAR), em alojamento local apurado pelo Instituto Nacional de Estatística, e a área bruta mínima de um fogo habitacional de tipologia T1, segundo o Regulamento Geral das Edificações Urbanas e que corresponde a 52 m2.

Quanto ao segundo coeficiente, o coeficiente de pressão urbanística, este revela-se um pouco mais complexo e corresponde ao quociente entre a variação positiva da renda de referência por m2 , entre 2015 e o ano anterior, e a variação positiva da renda de referência por m2 na zona em que tal variação seja mais elevada a nível nacional, sendo tal renda de referência, em termos gerais, a mediana da renda por m2 dos contratos de arrendamento habitacional permanente, comunicados através do modelo 2 do Imposto do Selo.

Este imposto pretende assim, de forma paulatina, desencorajar qualquer português a afetar um fogo habitacional que detenha para a atividade económica do AL, impondo-lhe uma contribuição fiscal muito onerosa para esse mesmo efeito.

A título de exemplo, apresento abaixo algumas simulações da Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local que serão devidas, à luz desta atual formulação, assumindo como pressuposto o coeficiente de pressão urbanística em 0,75, ou seja, que a variação da renda de referência da zona onde se encontra implantado o AL entre 2015 e o ano anterior corresponde a 75% da variação máxima da renda de referência verificada a nível nacional:

Em jeito de resumo, esta contribuição apresenta logo dois potenciais problemas de incompatibilidade com a Constituição da República Portuguesa.

Por um lado, como é uma contribuição que incide sobre a afetação do imóvel, incide sobre um rendimento presumido e não sobre o rendimento real que essa afetação para o AL irá efetivamente gerar, contrariando o princípio da tributação pelo rendimento real, que se encontra aduzido pelo n.º 2 do artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa ("CRP").

Por outro lado, esta é uma contribuição passível de contrariar o princípio da capacidade contributiva aduzido pelo artigo 13.º da CRP, tanto que nada garante ao titular do AL que obtenha receitas de €1.935,41, €2.679,80, €3.386,97, ou €3.908,04 com o seu T1, T2, T3 ou T4, respetivamente no prazo de um, dois, três ou mesmo cinco anos de forma a fazer o break-even desta contribuição (desconsiderando os demais encargos fiscais em sede de IRS/IRC, IMI, AIMI, IMT, Imposto do Selo).

Assim, e a curto prazo, a presente contribuição poderá configurar uma situação de confisco, onde a liquidação do imposto é superior ao rendimento anual apurado.

Perante o exposto, a presente Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local não representa uma nova coleta de receitas fiscais para políticas públicas de habitação, nem um imposto pigouviano para correção de externalidades negativas.

Representa sim uma tentativa desesperada de acabar com o AL, bode expiatório consagrado da atual crise habitacional em Portugal, ignorando os elefantes na sala, que são a escassez de novas construções, os imóveis devolutos estatais nos grandes centros urbanos e a asfixia fiscal sobre os portugueses que diminui, de forma significativa, o seu rendimento disponível.

Ignora que o AL permitiu reabilitar os centros históricos das grandes cidades portuguesas onde, há 10 anos, o edifício devoluto sem ninguém a viver, a rua deserta e o vandalismo eram a norma e não a exceção.

Ignora que o AL tem sido o motor do turismo em Portugal na última década, e que encaixou que nem uma luva na maioria do volume de turistas que chegavam ao nosso país através de companhias aéreas low-cost, ao configurar uma alternativa de alojamento mais barata que a hotelaria tradicional.

Ignora assim que o AL, de forma indireta, contribuiu para minorar os efeitos económicos da crise das dívidas soberanas e das medidas draconianas da Troika e, bem assim, contribuiu para melhorar o défice crónico português da Balança de Bens e Serviços.

Ignora que o AL é uma atividade económica, como a hotelaria, o comércio e os serviços e que estes, tal como o AL, ocupam m2 valiosos de solo nos centros das cidades portuguesas que podiam ser destinados para fins habitacionais. Porém, apenas o AL é que ficou no olho do furacão destas medidas governamentais, sem razão justificativa.

Por tudo isto, devemos retirar as seguintes conclusões: a presente medida não contribuirá para mais oferta habitacional, nem menores preços médios na aquisição ou arrendamento para habitação própria e permanente de forma instantânea e, igualmente, esta medida terá efeitos perniciosos na indústria do turismo em Portugal, que poderá perder o fulgor a que nos tem habituado nos últimos anos e implicar ramificações macroeconómicas mais relevantes.

Como última nota, destacar o cinismo da inclusão da palavra "extraordinária" no nome desta Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local.

Infelizmente, em Portugal, os apoios sociais e os impostos poder-se-ão intitular "extraordinários", mas apenas os primeiros é que possuem essa característica na prática.

A título de exemplo, a Derrama Estadual, a Contribuição sobre o Setor Bancário e a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético configuravam impostos extraordinários aquando da sua publicação em Diário de República mas, curiosamente, continuam em vigor, passados 13 anos, 12 anos e nove anos, respetivamente.

Economista