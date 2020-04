A Covid-19 e a estabilidade dos contratos

A pandemia de Covid-19 e a dimensão das suas consequências representou, em muitos casos, uma disrupção abrupta das condições económicas e sociais subjacentes à decisão de contratar tomada pelas partes.

Centenas (senão mesmo milhares) de contratos foram afetados por esta situação excecional anormal e inesperada, que representa uma clara alteração da chamada grande base negocial. À semelhança do que sucede com as revoluções ou catástrofes naturais, esta pandemia e os seus efeitos imediatos (em particular, a súbita paragem da atividade económica) põem em causa as condições mínimas em que se fundou o contrato, abrindo-se assim caminho a uma possível modificação contratual.

O próprio legislador tem adotado uma série de medidas (ex. moratórias no pagamento dos créditos à habitação e das rendas, impedimento de denúncia de contratos de arrendamento, criação de um regime de lay-off simplificado) das quais parece resultar um reconhecimento, ainda que implícito, do desaparecimento da referida base negocial.

Tais medidas não resolvem, contudo, o problema da alteração da grande base negocial e da sua implicação na execução futura dos contratos vigentes, parecendo que, por ora, se tem atribuído relevância à situação resultante desta pandemia, principalmente no âmbito das “impossibilidades não imputáveis ao devedor”, designadamente nas “impossibilidades de cariz temporário”, em contratos de manifesta relevância social.

Para resolver tais futuras implicações será necessário, em primeiro lugar, verificar se o próprio contrato contém uma cláusula que regule esta matéria (ex. cláusulas de força maior ou de alteração de circunstâncias). Em regra, será o decidido pelas partes nessa cláusula que regerá as implicações contratuais da pandemia, pese embora seja necessário verificar se, em face da excecionalidade desta situação, tais cláusulas se afiguram justas e corretas (nomeadamente, em termos de distribuição do risco) ao caso.

Assim é que, muito embora o regime da alteração das circunstâncias previsto no Código Civil seja supletivo (podendo as partes regular, nos termos que entendam por mais convenientes, as consequências de uma eventual situação de força maior), tal liberdade não é absoluta, devendo todos os contratos e correspetivas cláusulas ser interpretadas em consonância com o princípio da boa fé, o qual não se encontra na disponibilidade das partes, e não é passível de ser excluído. Por outras palavras, tal liberdade contratual terá sempre que ser avaliada à luz deste princípio basilar do direito das obrigações.

Nos casos em que não haja regulação contratual, ter-se-á de equacionar a aplicação do regime geral da alteração das circunstâncias previsto na Lei. Neste contexto, cremos que o requisito cuja verificação suscitará maiores dúvidas será o “da alteração verificada não estar coberta pelos riscos do próprio contrato”. Será necessário apreciar se, em cada contrato, a pandemia configura, ou não, uma alteração radical e imprevisível à distribuição do risco estabelecido (a qual poderá ter sido feita pelas partes e/ou pela Lei).

Resta ainda saber se à semelhança do que sucedeu após a crise financeira de 2008, os nossos Tribunais continuarão a exigir a verificação casuística deste requisito, ou se, ao invés, adotarão uma posição mais flexível, considerando que esta pandemia representa uma modificação anormal das condições gerais de coexistência social, que está para além das partes, devendo, por conseguinte, ser ultrapassada a margem de risco própria de cada contrato, abrangendo-se, à partida, todas as relações contratuais por este regime, repartindo-se entre as partes os danos.

Esta será uma decisão que, a par de muitas outras, não será fácil de tomar, mas que é necessário, desde já, equacionar.

