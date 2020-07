Pode a covid ser uma oportunidade para o fim do carvão?

Nos últimos meses, vivemos tempos atípicos, impulsionados pela pandemia Covid-19, que está a modificar todos os setores, desde os transportes, passando pela saúde, pela restauração até à energia. Sobretudo, neste último, o impacto desta pandemia tem sido enorme, uma vez que alterou a forma como utilizamos a energia, pelo menos por enquanto.

Embora esta crise económica global, esteja a ser um momento aterrorizador para todos nós, temos de admitir que foi, ou ainda é, um período fascinante no que às questões ambientais dizem respeito. De acordo com o The New York Times, a quase paralisação da economia mundial a partir de março levou a um recuo inédito nas emissões de dióxido carbono responsáveis pelo aquecimento global. À medida que os cidadãos de vários países foram incentivados a ficarem em casa, as emissões em abril chegaram a recuar para um nível de 17%, inferior à de 2019.

Mas a questão que se coloca agora é: será que esta pandemia global poderá, finalmente, acabar com o carvão, o combustível fóssil mais poluente de todos? Cada vez são mais os indicadores que nos apontam nesse caminhos e, segundo a AIE, Agência Internacional de Energia, prevê-se que a procura por carvão pode diminuir cerca de 8%, em comparação com 2019, ano em que ocorreu o maior declínio desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Muitos têm vindo a defender que a indústria global de carvão dificilmente se recuperará deste impacto, uma vez que se comprovou as vulnerabilidades deste combustível fóssil e, em contrapartida, realçaram-se as vantagens da energia renovável, ao ser mais barata para os consumidores, assim como uma aposta mais segura para os investidores. E prova disso, é que com a queda da procura de eletricidade, muitas empresas de serviços públicos reduziram primeiro o carvão, uma vez que é mais caro do que o gás, o vento e a energia solar.

Por exemplo, só na União Europeia, as importações de carvão, para centrais térmicas, diminuíram quase dois terços nos últimos meses, atingindo níveis nunca vistos em 30 anos. Já a rede elétrica britânica não queimou carvão durante 60 dias, sendo este o período mais longo desde o início da Revolução Industrial, há mais de 200 anos. Também nos EUA, a energia consumida foi através de fontes renováveis, apesar dos esforços do presidente Donald Trump para apoiar esta indústria.

Desta forma, assistimos, atualmente, ao maior declínio mundial no consumo de carvão desde a Segunda Guerra Mundial. E, em compensação, as energias renováveis surgem enquanto a única fonte resistente ao maior choque global de energia dos últimos 70 anos, no qual irá incentivar, cada vez mais, a menor procura por combustíveis fósseis, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Perante este contexto, é esperado que as energias renováveis continuem a crescer e que passem a dispor de um papel com maior relevância no sistema global de energia este ano, contribuindo para eliminar o crescimento de uma década nas emissões globais de carbono. E, por outro lado, apesar da crise global, este crescimento, pode levar as empresas de combustíveis fósseis a atingir seus objetivos: gerar mais energia verde. Porém, isto só será possível se os governos também incluírem as energia renováveis nos pacotes de estímulo económico, de forma a garantir uma recuperação sustentável.

Contudo, ainda que produzir eletricidade a carvão tenha deixado de ser rentável face às alternativas existentes, é essencial que se continuem a unir esforços para se reduzir cada vez mais a utilização deste combustível, mesmo após a pandemia Covid-19.

Manuel Azevedo, CEO da Energia Simples