A crise dos meus jovens turcos

Uma das coisas mais desagradáveis que acontecem quando os nossos filhos crescem é começarem a ter opinião. Há várias coisas desagradáveis que vão surgindo com o crescimento deles, como os exponenciais e desproporcionais aumentos da desarrumação, dos gastos, do espaço que ocupam e da comida que ingerem. Mas são as opiniões próprias que me matam. E aí tenho alguma compreensão pela forma de atuar do nosso primeiro-ministro: democracia, meninos, só até à minha.

Tenho agora dois filhos que já votam, que andam de carro de um lado para o outro, que fazem a barba e que têm as soluções para todos os problemas. Mas quando digo todos os problemas, é mesmo todos. Os de casa e os do país, as guerras ou a crise das dívidas soberanas. Já lá vai o tempo em que eles me perguntavam coisas e acreditavam em mim, agora encolhem os ombros com condescendência às nossas opiniões. Ou porque somos cínicos, ou porque somos uns falhados - uma vez que os problemas continuam apesar das nossas certezas - ou porque simplesmente não estamos a ver bem a questão.

O nosso tempo passou. E isso irrita-me. Estou habituada aos filhos pequenos, fiéis discípulos, assim como os militantes do PS seguem Costa ou Eduardo Cabrita. Era déspota e não sabia, é o que vos digo. Ainda tenho quatro menores, mas até estes chegam ao cúmulo de perguntar coisas aos irmãos mais velhos em vez de as perguntarem aos pais. E é este público mais novo que transformou os nossos jantares em debates acesos sobre política ou religião. Debates esses que acabam invariavelmente comigo a recorrer ao direito potestativo de pôr fim à discussão com um "vão arrumar a cozinha e quero tudo impecável".

E quando eles dizem "sim, mãe..." só para nos calarem? É demais. É o grau zero da nossa credibilidade em detrimento do malfadado pensamento próprio. Pois eu tenho a tese de que quem prefere hambúrgueres a peixinho grelhado ou cerveja a vinho não tem direito a ter pensamento próprio.

Nós, pais portugueses, queremos que eles partilhem o nosso pessimismo e as nossas paixões; quando afirmamos que este país é o melhor do mundo e no dia seguinte que isto tudo é uma desgraça, exigimos concordância. Não concordarem é antes de tudo uma falta de respeito, é duvidarem de quem os sustenta, uma ingratidão, vá.

"Eu não sou tão liberal quanto a mãe, sou mais conservador", disse no outro dia um dos jovens universitários que habita em minha casa. Eu, a pessoa mais conservadora que conheço a ser chamada à atenção sobre a minha residual faceta liberal. Ignorância do jovem. Dei-lhe no Natal o livro Como ser um conservador, de Roger Scruton, por uma questão de educação e ele sentenciou no fim da leitura: "É bom... mas há coisas em que discordo dele". Imaginem o Pedro Nunes Santos dizer uma coisa destas a António Costa? Ainda vou descobrir como é que o PM os tem à trela. Só pode ser um génio, este homem.

Jurista