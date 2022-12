A culpa é do mexilhão

Sabem que eles acabam por nos culpar? Quando crescem. Sim, porque há um dia em que eles eventualmente crescem e é nessa altura, quando fazem o balanço da sua curta existência e deitam contas vida, às suas escolhas, aos caminhos que fizeram, que nos culpam das suas misérias. Não é o Costa, nem a guerra ou o socialismo o responsável pela sua miséria, mas nós, os pais deles - aqueles que sempre lhes quiseram bem.

E porquê? Por tudo. É de alto a baixo: "Ah pois, porque eu era parvo e deviam ter-me obrigado a trabalhar mais, a estudar mais e agora tinha um emprego de jeito, uma casa no centro Lisboa, um carrinho e já endireitava a minha vidinha. Não me deviam ter deixado escolher este curso que não serve para nada. Sociologia... Que pai é que faz isso a um filho?"

Os nossos filhos crescem e acham que a liberdade que lhes demos foi uma irresponsabilidade e não um sinal de respeito. "Liberdade? Como se eu tivesse idade e cabeça para ter liberdade de escolha. Eles é que eram os adultos, aqueles irresponsáveis. E esta tatuagem, os pais que deixam os filhos fazer um desenho destes no rabo não deviam ser presos?" É o curso, a tatuagem, os vícios, os hábitos.

É impossível saber qual a idade em os devemos tratar como gente grande. Qual é exatamente aquela idade em que se tira a trela e os deixamos correr livremente, confiantes de que eles não vão fugir e chafurdar no primeiro caixote do lixo que encontrarem, que não se magoam, que vão sozinhos mas com juízo. Qual é a altura em que deixamos que as escolhas sejam deles, só deles? Mas escolhas difíceis, daquelas que sabemos estarem erradas, das quais eles se vão arrepender - mas ainda assim tiramos a trela, respeitamos, deixamos, concedemos-lhes essa liberdade. Porque, como pais que somos, temos aquela esperança dos contos infantis de que "pode ser que corra bem". Não sei.

Pois às vezes corre bem e outras vezes não corre bem. Às tem de se corrigir a trajetória e outras acerta-se em cheio - por sorte ou por vocação. Muitas vezes demora-se mais tempo a crescer, noutros casos demoramos nós, pais, a acreditar que eles já cresceram. Cada caso é um livro, é o que é.

Mas todos eles, quando lhes corre mal vida, nos culpam. Os ingratos... Armam-se em pais e dizem-nos como devíamos ter feito se fossem eles. E choram com os amigos o azar de pais que lhes calhou na rifa.

A liberdade, meus amigos, tem um preço, para eles e para nós.

Jurista