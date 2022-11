A curiosidade não matou o gato, mas pode ajudar a sustentabilidade

O setor financeiro está a ficar mais curioso sobre as preferências dos seus clientes. Da próxima vez que estiver a pensar investir num produto financeiro pode deparar-se com um novo conjunto de questões sobre as suas preferências de sustentabilidade. Calma... ninguém lhe vai perguntar se faz a reciclagem, se anda de transportes públicos ou se tem um carro elétrico. Também ninguém lhe vai perguntar se tem painéis solares em casa ou se compra um telemóvel novo todos os anos. Mas vão perguntar-lhe se pretende ter em consideração fatores de sustentabilidade e se pretende que as suas poupanças sejam canalizadas para investimentos sustentáveis.

A 2 de agosto de 2022, foi publicado um novo Regulamento da Comissão Europeia que diz respeito à integração (ou não) dos fatores, dos riscos e das preferências de sustentabilidade de um cliente ou potencial cliente na sua decisão de investimento. A avaliação das preferências de sustentabilidade surge no contexto da atualização da DMIF II (Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros), que visa garantir maior proteção ao cliente. Desta forma, o setor financeiro terá de fazer recomendações de investimento baseadas nas preferências de sustentabilidade dos clientes.

Mas, afinal, o que são preferências de sustentabilidade e investimentos sustentáveis?

Existem 3 fatores de sustentabilidade: Ambiental, Social e de Governance (ESG).

. Os fatores ambientais englobam, por exemplo, a preservação e regeneração da natureza, como resposta à emergência climática.

. Os fatores sociais englobam os direitos dos trabalhadores, a segurança no local de trabalho e a inclusão de grupos vulneráveis ou sub-representados.

. Os fatores de governance englobam os mecanismos de gestão de risco, as políticas internas e as práticas que dirigem uma empresa.

Os investimentos sustentáveis surgem no contexto da necessidade de reorientar os fluxos financeiros para os investimentos que considerem os fatores ESG.

Na prática, a que questões vou ter de responder?

A primeira questão afere a existência ou não de preferências de sustentabilidade. Em caso afirmativo, vão ser-lhe colocadas questões mais específicas sobre os fatores ESG preferenciais:

1. Os produtos financeiros em que pretende investir devem considerar os seus próprios principais impactos negativos (por exemplo a emissão de gases de efeito de estufa ou exposição a setores controversos como armamento);

2. Os produtos financeiros em que pretende investir devem ter uma proporção mínima aplicada em investimentos sustentáveis.

Além destas questões, o intermediário financeiro que lhe recomendar produtos financeiros vai também considerar as questões que já lhe fazia anteriormente ao nível do seu perfil de risco, habilitações académicas, património e conhecimentos financeiros. Após esta análise, os produtos que lhe serão recomendados devem salvaguardar o seu apetite pelo risco, pelo que pode acontecer que, mesmo que tenha preferências de sustentabilidade declaradas, podem não ser sugeridos produtos sustentáveis para o seu perfil de investidor.

A inovação financeira na área da sustentabilidade tem evoluído nos últimos anos, existindo já vários produtos com rotulagem "verde", "amigos do ambiente" e "socialmente responsáveis". Cabe à regulação e ao setor financeiro garantir que não existem problemas de greenwashing, e cabe ao cliente a reflexão de como quer que o seu investimento seja aplicado.

Pedro Miguel Alves, seasoned sustainability coach na Systemic