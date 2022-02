A década do imobiliário alternativo

2021 foi um ano excecional para o setor dos alternativos, com 650 milhões de euros investidos, o que representa aproximadamente 35% do volume total de investimento. Desde 2018 foram já investidos 1.850 milhões de euros neste setor, comprovando assim o grande dinamismo do mercado de imobiliário comercial e, em especial, o crescente interesse dos investidores em diversificar o risco e a exposição a este segmento, que se tem mostrado muito resiliente.

No ano passado, destacaram-se as transações de portefólios de apartamentos em arrendamento, hospitais e residências sénior, sendo mais de 80% das operações feitas por investidores estrangeiros. Apesar de continuar a existir interesse em investir em alguns destes ativos, como as residências de estudantes e sénior, o mercado não registou mais transações devido à escassez de oferta, que não tem acompanhado a elevada procura. A maior parte das transações nestes segmentos têm sido concretizadas através da compra de terrenos ou de compromissos de compra futura (forward funding ou forward purchase).

Para 2022, é estimado um pipeline superior a 400 milhões de euros, destacando-se a venda de algumas plataformas de residências de estudantes, como é o caso da Smart Studios, assim como a transação de residências sénior em desenvolvimento, tanto residências medicalizadas (care homes) como sem serviços médicos (senior independent living).

O mais recente estudo da JLL sobre o mercado de alternativos, realizado no ano passado e a nível europeu, aponta que em Portugal, 53% dos investidores quer aumentar a exposição a este setor e investir em pelo menos três dos seus segmentos, com especial enfoque em edifícios residenciais para arrendamento e residências para seniores. Por outro lado, os investidores já presentes neste setor querem aumentar a exposição ao mesmo, passando dos atuais 13% para 21% do total de capital sob gestão.

As razões pelas quais o mercado dos alternativos tem encabeçado a lista de preferências dos investidores, devem-se principalmente ao grande desfasamento entre a procura e a oferta e ao facto da oferta existente não ter qualidade, sendo que 75% dos investidores considera a resiliência deste setor e a sua capacidade de gerar rendimento estável a longo prazo como grandes atrativos, enquanto 46% dos investidores indica as tendências demográficas como muito positivas. Não menos importante, este setor permite diversificar o risco das carteiras de investimento.

Como em qualquer outro setor da economia, existem também diversas barreiras ao investimento, como por exemplo a falta de produto adequado ou a dificuldade em alcançar escala imediata ou encontrar os operadores certos, com experiência e bons rácios financeiros. Os riscos da regulação, quer por defeito quer por excesso, criam da mesma forma receio nos investidores. A regulação não é necessariamente negativa para investimentos de longo prazo em ativos do setor de alternativos, no entanto, deve ser justa, transparente e fiável para não dissuadir aqueles que desejam investir.

2022 será também marcado por uma maior consciencialização dos promotores, investidores e ocupantes para a sustentabilidade dos edifícios, com o objetivo de alcançar a meta de Carbono Zero, à qual muitos investidores se comprometeram até 2050, como por exemplo a Allianz ou a Brookfield. A grande maioria dos investidores institucionais já implementa os critérios ESG (Environmental, Social and Governance Criteria) nos seus investimentos, por serem cada vez mais importantes na valorização dos ativos. A implementação destes critérios, entre muitos outros benefícios, permite atrair capital e financiamento mais barato; arrendar o espaço a ocupantes premium que, para ocupar edifícios sustentáveis, aceitam pagar rendas em média 10% mais altas; e reduzir os custos operacionais em cerca de 20% a 40%. Hoje em dia, no setor de alternativos, a maior parte dos projetos planeados e/ou em construção já têm pelo menos uma das certificações Leed, BREEAM ou Well.

É perante este panorama que Portugal continuará a crescer e a desenvolver-se de forma a atrair mais pessoas, empresas e investidores, afirmando-se como um destino para visitar, trabalhar, viver e investir.

Consultor Sénior na JLL