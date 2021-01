A difícil relação da esquerda com o dinheiro

As políticas económicas de esquerda seguem um conjunto de linhas orientadoras que assentam no primado do social sobre o económico, na forte intervenção estatal e numa aposta clara na redistribuição do rendimento traduzida em grandes apoios sociais suportados por elevada carga fiscal.

Pode não se concordar com essas políticas, pode-se até afirmar que a História se encarregou de demonstrar a sua inviabilidade e falência, mas não se pode negar que existe uma orientação clara suportada por uma ideologia bem definida.

O que não existe é uma ideia sólida quanto à segunda vertente de qualquer economia: a área financeira. O que faz com que a esquerda se enrede numa série de equívocos decorrentes de um conjunto de mitos que, nesse domínio, enviesam a sua perceção da realidade.

1. O mito do grande capital

Uma das expressões mais utilizadas no discurso, em especial do PCP, é a do "grande capital", cujos interesses afrontam os direitos da classe trabalhadora. O problema é que no nosso País não existe grande capital. Infelizmente, pois essa é uma das fraquezas da nossa economia.

Se Jerónimo de Sousa quiser saber onde está o grande capital, sugiro que o procure na China, nos EUA ou na Rússia. Ou mesmo, para não ir tão longe, no Reino Unido, em França ou na nossa vizinha Espanha. Mas não em Portugal, pois a pequenez do nosso "grande capital" é exatamente uma das principais debilidades do País.

2. O mito dos "ricos que paguem a crise"

Esta é outra ideia central no discurso da esquerda. A questão é que as crises não se "pagam" com dinheiro, mas ultrapassam-se com a criação de nova riqueza.

Porque uma coisa é defender políticas redistributivas do rendimento, outra totalmente diferente é considerar que as crises se ultrapassam transferindo o dinheiro dos ricos para a sociedade. De certeza que a crise não seria ultrapassada - na melhor das hipóteses seria mascarada - e, no final, a sociedade ficaria toda ela mais pobre: os ricos desapareceriam, a classe média definharia e os pobres ficariam ainda mais miseráveis.

3. O mito da irrelevância do défice

Na visão da esquerda, as contas públicas só têm o lado da despesa. O que é preciso é gastar para apoiar todos os que precisam - isto é, os que precisam mais, os que precisam menos e, pelo meio, os que, não precisando de nada, vão aproveitar as benesses de um Estado gastador... enquanto houver recursos para tal.

Saber onde se vão buscar as receitas para cobrir toda essa despesa é algo que não preocupa a esquerda. Na falta de melhor solução, taxam-se os ricos com mais impostos. E se mesmo assim não der, a esquerda pouco se aflige com o défice. Porque parte do princípio de que haverá sempre alguém com a obrigação de o financiar.

É verdade que existe vida para além do défice, mas não se pode viver à custa de défices crónicos durante quase meio século. Isso não é viver, é apenas sobreviver.

Articular a gestão das finanças de um país com políticas de crescimento e desenvolvimento económico e social é o grande desafio que se coloca aos governos. As finanças não são tudo e em nenhum país se deve dar a primazia às folhas de Excel. Mas também não se pode gerir só a economia e redistribuir o rendimento gerado como se o dinheiro e as finanças fossem uma mera futilidade. Porque se isso acontecer, rapidamente deixa de haver riqueza para distribuir. Esse é o drama da esquerda.

Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense