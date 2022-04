A direita, a Igreja e a aldeia do Astérix

É a direita e a Igreja, parecem a aldeia do Astérix. Uma pessoa quer educar os seus filhos em paz e sossego, sem grandes explicações e desenvolvendo apenas três ou quatro ideias simples mas fortes, como sejam, liberdade individual em detrimento do coletivo em todas as dimensões da vida social, liberdade económica, personalismo e bem comum - assim como os nossos pais fizeram, encaminhando-os para a literatura que os faça questionar e conversas certas - mas não consegue. É só peixes a voarem por cima da cabeça uns dos outros. Nem sobra tempo para um banquete amigável ao entardecer. O jogo e os temas estão viciados à partida. Por estas áreas, o amor ao próximo está em crise e o que sobra é o ódio à esquerda e a certeza de que somos mais virtuosos do que o vizinho do lado.

E porquê? Porque os pseudomoralistas apropriaram-se de todos os megafones que existem na Igreja e no espaço ideológico que vai da esquerda em diante. É uma berraria só comparável à do bardo Assurancetourix. Sem darmos conta, os moralistas tomaram conta da política e da religião e condicionam tudo, assim como os comentadores de futebol dominam e condicionam o mundo do futebol.

Da mesma forma que na política se chama à direita "verdadeira" a direita dos "valores", também na Igreja existem os cristãos de primeira e os de segunda, os que se portam bem e os que se portam mal, os que são dignos de entrarem na casa de Pedro e os outros, as Madalenas que ainda não se arrependeram e que, entretanto, ficam lá por fora, ou, na melhor das hipóteses, entram pela porta dos fundos.

Tanto a direita como a Igreja está cheia de valores certos e palavras proibidas, regras e regrinhas, linhas vermelhas e companhias corretas, coisas que se podem dizer e que não se dizem, clubes e hábitos. Tem de ser assim porque sempre foi e domina o medo de arriscar e de ser outra coisa. Vive-se num espartilho sufocante que vai partindo costelas, uma a uma. No fundo, acredita-se pouco. Tem-se pouca fé nos homens e em Deus.

O mais estranho e contraditório é que ambas proclamam a liberdade como valor supremo: a liberdade do Homem e o livre arbítrio. Só que, meus amigos - e é sempre no "só que" e no "mas" que se tropeça - liberdade não é libertinagem. E aquilo custa-lhes: divorciados a comungar, homossexuais a andar por aí às claras de mãos dadas, pessoas de direita a conviver com inimigos de esquerda e nem sabemos qual a sua opinião sobre as barrigas de aluguer... Dói. Tudo isso são ameaças, situações inadmissíveis onde devem ser postas todas as energias e orações.

A direita e a Igreja vivem hoje encolhidas de medo. Medo da sociedade, das esquerdas, das redes sociais, da globalização, das outras religiões, do tempo a passar, enfim, são tudo ameaças à sua existência, realidades que questionam todos os dias os seus propósitos e utilidade e põem em causa o seu futuro.

No entanto, se em relação à Igreja acredita-se na graça do Espírito Santo e temos o Papa Francisco como garante de que toda esta crise dos homens é passageira e efémera, já na direita, só um milagre a salvará da irrelevância.



Entretanto, os romanos vão conquistando toda a Gália.