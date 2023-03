A discriminação algorítmica: novos desafios à igualdade de género nas relações laborais

É cada vez mais comum que as empresas utilizem algoritmos ou sistemas de Inteligência Artificial (IA) para tomar decisões que afetam os trabalhadores, seja no momento da seleção e recrutamento (como soluções para a pré-seleção ou para a ordenação de candidatos), seja durante a relação de trabalho (avaliando o desempenho, auxiliando na tomada de decisões sobre promoções na carreira ou aumentos salariais).

A massificação desta tecnologia no contexto laboral acarreta, no entanto, consideráveis riscos para os direitos fundamentais dos trabalhadores, em particular, em matéria de igualdade e não discriminação. É preciso ter em conta que se trata de tecnologia com características específicas - opacidade, complexidade, forte dependência de dados, e, por vezes, comportamento autónomo -, que pode perverter a tomada de decisões, sem que tal seja facilmente detetável.

No contexto laboral, o risco de discriminação algorítmica não é despiciendo: pode dar-se o caso de, mesmo que inadvertidamente, se criarem novas situações discriminatórias ou, não menos grave, de se perpetuarem tais práticas. No fundo, soluções que permitem aos empregadores tomar decisões mais eficientes, com (alegada) objetividade matemática, comportam o risco de criar, manter ou agravar a discriminação no contexto das relações laborais, e tal comportamento pode ocorrer mesmo que os algoritmos não tenham sido concebidos com tal intenção.

Não surpreende, por isso, que este seja um domínio de grandes desafios à igualdade de género. Na verdade, a discriminação algorítmica baseada no género vem ganhando crescente relevância - e mediatismo - depois da divulgação de diversos casos que expuseram "vieses algorítmicos", isto é, situações em que o algoritmo se comportou de forma excludente face a mulheres. É preciso ter em conta que os algoritmos são desenvolvidos e treinados por seres humanos, com as suas próprias convicções e preconceitos, e que se alimentam de dados, pelo que se estes forem tendenciosos, incorretos ou desatualizados, o algoritmo aprenderá com base neles, e replicará esse padrão.

Um dos mais conhecidos é, seguramente, o "caso Amazon", quanto ao uso de uma ferramenta de triagem de Curricula Vitae (CV). Esta visava facilitar o recrutamento e seleção de candidatos com base nos perfis mais adequados e era alimentada com dados dos trabalhadores da empresa dos últimos dez anos. Como, historicamente, a mão-de-obra da Amazon tinha sido maioritariamente masculina, o algoritmo desvalorizou transversalmente todos os CV de candidatas a emprego.

No plano nacional, não esqueçamos a polémica em torno do algoritmo utilizado para identificar os trabalhadores elegíveis para rescisão, no âmbito da reestruturação da TAP. O referido algoritmo recorria a um conjunto de variáveis - entre as quais, o absentismo dos profissionais -, mas não diferenciava as situações subjacentes às faltas ao trabalho (em concreto, faltas justificadas). Pensemos na eventualidade de o algoritmo estar a considerar na sua análise faltas justificadas para o exercício de direitos de maternidade, discriminando em razão do exercício de tais direitos, em particular, a população feminina da empresa.

Esta problemática é facilmente intensificada - ainda que de forma indireta - pelo "trabalho" prestado em plataformas digitais, bastando equacionar que uma aplicação utilize um algoritmo que determine quando aumentar os preços, fazendo-o, por exemplo, em horários coincidentes com momentos em que são exigidas determinadas tarefas familiares que ainda são realizadas maioritariamente por mulheres, gerando, por essa via, a exclusão do género feminino.

Mas não tenhamos "ilusões de neutralidade": estes processos de tomada de decisão não são perfeitos quando conduzidos por humanos, como também não o são quando conduzidos por máquinas; mas com cada vez mais empresas a avançar com soluções algorítmicas para a gestão laboral, deve preocupar-nos a falta de transparência e de explicabilidade.

Com a Agenda do Trabalho Digno, as preocupações com a discriminação algorítmica - de género, mas não só - passarão a estar expressamente previstas no Código do Trabalho, prevendo-se o direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho (mesmo) no caso de tomada de decisões baseadas em algoritmos ou sistemas de IA. Esta consagração legal avança de mão dada com obrigações de informação, quer aos trabalhadores individualmente considerados, quer à comissão de trabalhadores, que deverão conhecer, desde logo, "os parâmetros, os critérios, as regras e as instruções" dessa tecnologia.

São de saudar os esforços legislativos para minimizar os riscos de discriminação algorítmica mas, neste domínio, a melhor forma de combate à discriminação - ou mesmo de discriminação positiva, quando necessária - poderá ser, ela própria, algorítmica: treinar os algoritmos com bases de dados relevantes em termos de género e usá-los para combater distorções nas tomadas de decisões dos empregadores.

Cristina Romariz, advogada, associada da área de Laboral da Cuatrecasas