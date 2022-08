A economia da mentira

Em Dezembro de 2012, um homem armado entrou na escola primária de Sandy Hook, estado do Connecticut, e matou 20 crianças a tiro, mais seis adultos. Foi o tiroteio em massa mais sangrento dos Estados Unidos. Provocou tal horror que durante algum tempo se pensou que poderia marcar um ponto de viragem na dificuldade em regular armas.

Mas não foi nada disso que aconteceu. Não só os republicanos fincaram o pé quanto ao direito inabalável de qualquer cidadão comprar armas de assalto e centenas de munições, como este massacre ajudou a criar um novo-rico na economia da mentira: o infame Alex Jones com o seu império de desinformação do InfoWars.

É algo que desafia a imaginação, mas aconteceu mesmo. O fundador da plataforma InfoWars, que trafica o tipo mais louco de teorias da conspiração, lançou a mentira de que o tiroteio de Sandy Hook não aconteceu. Que as crianças que foram mortas e os seus pais eram actores contratados.

Em adição à miséria de ver um filho de seis anos morto a tiro na escola, os pais tiveram de aguentar anos de perseguição mediática por Alex Jones e os seus seguidores, incluindo ameaças de morte e a publicação dos seus dados pessoais por fanáticos negacionistas da realidade.

Os efeitos traumáticos desta mentira foram tão grandes que alguns pais processaram Alex Jones várias vezes, e o julgamento que terminou no Texas no início de Agosto determinou uma pena pesada para o "apresentador": o pagamento de 49,3 milhões de dólares por danos causados aos pais das crianças assassinadas.

Este julgamento foi incrível por vários motivos, incluindo a quantidade de vezes que a juíza teve de avisar Alex Jones para não continuar a cometer perjúrio e o facto de os seus advogados terem partilhado inadvertidamente dois anos de mensagens e informações financeiras com a oposição. Este manancial de dados permitiu-lhes comprovar que Jones tinha mentido ao longo de todo o processo. Algo que seria, em princípio, escandaloso para qualquer figura pública.

Mas não para Jones. O rei das conspirações e das tiradas enfurecidas, que lhe engrossam as veias da testa enquanto grita ao microfone, fez carreira precisamente a ser um traste. A mentira não é algo de que ele tenha vergonha, faz parte da sua marca. Ser apanhado no banco dos réus dá-lhe credibilidade no mundo reverso das conspirações. Possivelmente, o veredicto irá ajudá-lo a encaixar mais dinheiro.

A economia da mentira e da falsa indignação dá muito mais lucro que manter uma organização com integridade jornalística. Vimos isso ao longo de toda a pandemia também em Portugal. De alguma forma, a verdade satisfaz menos os apetites desta geração algorítmica e vender confusão é bom negócio.

No caso de Jones, isso foi o que mostraram os dados financeiros vazados pelos seus advogados num aparente erro: o InfoWars teve uma média de lucros anuais na ordem dos 53,2 milhões de dólares entre 2015 e 2018 e no ano passado atingiu 64 milhões. Chegou a encaixar 800 mil dólares por dia. O salário de Alex Jones ronda os seis milhões por ano.

No entanto, para evitar pagar as várias condenações de que tem sido alvo desde o ano passado, a empresa que detém o InfoWars (Free Speech Systems) declarou bancarrota com números que, no mínimo, parecem martelados. O que não parece ter sofrido é a capacidade de Alex Jones de continuar a fazer dinheiro. Nos programas do InfoWars, ele pediu continuamente o apoio financeiro dos fãs, apresentando-se como uma vítima.

"Para fazer a guerra, precisamos de orações, passar a palavra e dinheiro", disse Jones num episódio em Maio. "O dinheiro é um símbolo que o inimigo tem usado contra nós e com que está a derrotar-nos. Temos de usar esse dinheiro para atacar." No dia seguinte, um benfeitor anónimo doou seis milhões de dólares em bitcoin.

Jones encarna um tipo de personalidade que está muito em voga nestes tempos estranhos - o do macho alfa que não pede desculpa, que fala com voz grossa a toda a gente, que "denuncia" verdades ocultas e que vê inimigos em todo o lado. É mais que tribalismo, é "contra-tudismo". Pior que tudo, talvez nem acredite nas teorias que espalha. Possivelmente, basta-lhe identificar o que terá mais sucesso entre os seus seguidores. A verdade aqui não é secundária. É um estorvo.