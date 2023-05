A Economia da Sustentabilidade

Nunca como agora as questões da sustentabilidade e da valorização duma nova economia verde estiveram em cima da mesa e estão de forma central na Agenda Europeia do Horizonte Europa e de outros Programas Estratégicos Internacionais. A promoção duma Economia Verde passa por muitas dimensões da cadeia de valor económica e social, desde a racionalização de processos industriais a acções de forte promoção e comunicação junto de públicos-alvo centrais. Outra importante dimensão da Economia da Sustentabilidade prende-se com a valorização dos recursos naturais. Abordamos, neste contexto, os exemplos da Floresta e do Mar e das dinâmicas a que estão associados

As indústrias de base florestal (traduzidas pelas indústrias de cortiça, pasta e papel e madeira e mobiliário) atravessam um processo de profunda renovação, directamente apoiado no aumento da cooperação entre empresas, organizações, universidades e entidades públicas, com vista ao aumento do respectivo volume de negócios, das exportações e do emprego qualificado. Mais globalmente, e tendo por base os principios da Cadeia de Valor de Michael Porter, definiu-se de forma clara um objectivo de tornar os produtos e serviços associados à fileira florestal globalmente mais competitivos e com uma forte de inovação aberta em constante processos de consolidação activa.

A Reinvenção da Fileira Florestal é um processo activo que assenta muito na capacidade de criar Valor a partir de Novos Projectos Estratégicos. De destacar, neste contexto, a sequenciação dos genomas do sobreiro e do pinheiro, a melhoria do material genético para a renovação da floresta portuguesa e redução dos factores de risco biótico e abiótico (tratamento e selecção de sementes), a criação de um "Carbon Footprint Label" (um rótulo com a pegada do carbono) para os produtos de base florestal, a criação de um Observatório dos Recursos Florestais destinado a fornecer à indústria e aos principais stakeholders (influenciadores / beneficiários) da fileira florestal informação sobre o balanço das disponibilidades dos recursos florestais.

O sucesso da Reinvenção da Fileira Florestal é fundamental para o futuro do País. É um objectivo que não se concretiza meramente por decreto. É fundamental que os diferentes actores agarrem de forma convicta este desígnio e faça da criação desta Nova Fileira Florestal uma das verdadeiras apostas estratégicas colectivas para os próximos anos. O que está verdadeiramente em causa em tudo isto é a assumpção por parte da Economia Nacional dum verdadeiro desígnio estratégico de alterar o modelo mais recente de evolução de desenvolvimento e de se concentrar na consolidação de Valor, Inovação e Competitividade.

Portugal é hoje um país da linha da frente na promoção do Mar como um factor de estratégia competitiva. A aposta que nos últimos anos se tem consolidado de reforço de uma "economia do mar" constitui a melhor evidência do impacto que a "partilha permanente do conhecimento" tem que ter na construção duma plataforma social mais competitiva mas seguramente mais coesa do ponto de vista social e humano. Apostar no Mar é desta forma um acto de primazia à inovação e conhecimento mas sem esquecer a capacidade inclusiva que a natureza tem que saber propiciar a uma sociedade cada vez mais complexa.

A afirmação duma Vantagem Competitiva do Mar constitui um claro desafio a um compromisso mais do que necessário entre competitividade e coesão social, voltado para os desafios estratégicos que se colocam ao país. Importa, no quadro da evolução global de Habermas, reforçar a identidade dos territórios e das organizações. A força estratégica da História e de "marcas centrais" como os Oceanos para a marketização internacional do país é um activo consolidado e através da viagem ao longo do país isso aparece-nos reforçado. Trata-se de fazer da Identidade um factor de diferenciação qualitativa estratégica numa rede global que valoriza cada vez mais estes Novos Recursos Endógenos.

*Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade