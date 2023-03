A época dos saldos já começou?

Prólogo. Costumo dizer aos meus alunos de marketing que se é para baixarem preços não precisam de assistir às minhas aulas. Pretendo com isto afirmar que a redução do preço é a mais antiga das opções de qualquer vendedor: se tem um produto que não consegue vender, é simples, basta reduzir o preço até se tornar atrativo para o potencial comprador.

Obviamente que não quero com isto negar a relevância das denominadas estratégias de liderança pelos custos que têm conduzido ao sucesso de empresas tão diversas como a Ryanair ou a Primark. Pretendo é salientar que numa situação de dificuldade comercial, a redução do preço é apenas uma das opções possíveis, podendo até nem ser a mais aconselhável - a outra é aumentar o valor daquilo que se pretende vender.

1. António Costa anda assustado. A maioria absoluta e os dinheiros europeus do PRR não lhe têm dado a governação tranquila de que estava à espera. Os sindicatos, com os dos professores à cabeça, vieram para a rua, as greves estão a alastrar, o SNS está pelas ruas da amargura. Do exterior vêm a inflação, o aumento das taxas de juro de referência, a incerteza provocada pela guerra na Ucrânia, os "maus" exemplos da contestação em França. E a somar a tudo isto, um Presidente da República cada vez menos disposto a facilitar a vida ao Governo, apesar das "juras de amor eterno" que surgem após os cada vez mais frequentes arrufos. Vale a António Costa a inexistência de alternativa viável pois o maior partido da oposição continua ainda mais "requentado e cansado" do que o Governo.

2. Só que com toda esta instabilidade, não é apenas Costa que está a ficar nervoso. É também o próprio PS que começa a perceber que a felicidade de ter uma oposição anémica pode não durar para sempre... ou que a paciência do Presidente da República pode esgotar-se antes do fim da legislatura. Isto significa que há muita gente dentro do partido a sugerir que "se lixem as contas certas" - afinal, até há folga orçamental, afinal os cofres estão cheios. Porquê então tanta obsessão com as finanças?

3. As contas certas têm sido um must dos últimos governos. Primeiro com Centeno, depois com Leão e agora com Medina, o PS de António Costa mostra que é responsável e que sabe gerir o país sem desvarios, não hipotecando o futuro. O que, diga-se em abono da verdade, foi uma surpresa, em especial quando o seu primeiro governo, o da "geringonça", contou com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda.

4. Só que nem sempre o que parece é. Na realidade, há que reconhecer que contas certas é coisa que não existe há largas dezenas de anos no nosso país. Em democracia, só em 2019 é que a administração pública apresentou o famoso superavit 0,2%. De resto, o saldo foi sempre negativo. Convenhamos que dizer que temos tido contas certas é uma força de expressão!

O que não quer dizer que nos últimos anos não tenha havido uma redução do peso da dívida. Quando António Costa herdou a governação de Passos Coelho, a dívida pública ascendia a cerca de 130% do PIB. Atualmente, estamos na casa dos 110% por força do aumento do Produto Interno Bruto (o que é, sem dúvida, de louvar, pois pelo meio houve uma pandemia) e da política de taxas de juro baixas prosseguida até há pouco pelo BCE.

5. Tudo somado, a pressão para o Governo "abrir os cordões à bolsa" começa a ser enorme. O partido assim o exige por uma questão de sobrevivência na governação; a oposição ainda reclama mais, na maioria dos casos por puro populismo e irresponsabilidade; e o Presidente também vai mandando os seus recados como bom social-democrata que é - e como bom comentador que sempre foi.

Tudo isto conduziu à apresentação nesta sexta-feira de um pacote de medidas de apoio, algumas de âmbito mais geral (como o cabaz de produtos essenciais com IVA à taxa de 0%), outras especificamente destinadas às famílias mais carenciadas (como os subsídios mensais e a majoração no abono por criança) e outras ainda dirigidas à população ativa (como o aumento adicional de 1% nos salários dos funcionários públicos em 2023). Claro que as críticas da oposição e dos sindicatos não se fizeram esperar, apesar de este pacote custar cerca de 2,5 mil milhões de euros aos cofres do Estado.

6. A tentação de abrir os cordões à bolsa por motivos de sobrevivência política é um risco. Espero que o Governo não inicie a "época dos saldos" começando a torto e a direito a distribuir ajudas, aumentar salários e reduzir o IVA. Porque para isso não precisamos de Governo - basta ter alguém que nos desgoverne.

Outra coisa é a justiça social. Não tenho dúvidas de que o Estado deve apoiar quem mais precisa. Só que, num País que não aforrou nada - pelo contrário, todos os anos acrescenta dívida àquela que já tem - a justiça social de hoje pode tornar-se numa imensa injustiça futura pelo peso do fardo que vamos deixar às próximas gerações. Efetivamente, cada euro de dívida agora acumulada representa uma herança que os nossos filhos e netos vão ter de pagar com juros. O que não deixa de ser uma forma de injustiça transgeracional.

7. Temo que a falta de visão estratégica que nos caracteriza impeça a classe política de ver mais longe. De perceber que "baixar o preço" é apenas uma das opções. A outra é "aumentar o valor" o que, aplicado à escala nacional, significa reforçar a competitividade das nossas empresas (porque são elas que criam riqueza) e reduzir a ineficiência dos serviços públicos que, a continuarem como estão, serão cada vez mais uma fonte de insatisfação e um sorvedouro do dinheiro dos contribuintes.

No dia em que isso acontecer, os apoios serão menores. Não por falta de recursos para distribuir, mas porque haverá menos gente a precisar de ajuda. Essa é a diferença entre um país desenvolvido e um país subsídio-dependente como o nosso.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School